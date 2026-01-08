四大天王合體夢碎？羅志祥揭慘痛經驗：不會有人理

羅志祥透露四大天王合體機率。（圖／中天電視提供）





近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，節目《綜藝OK啦》近日邀來前偶像團體成員暢聊「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」，主持人羅志祥被問到四大天王是否有機會合體時也回應了。

羅志祥談及四大天王合體機率笑說：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」他也提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有〈放手〉、F4有〈流星花園〉，那會讓人有情懷。」

羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎』？他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」

麻衣認為團體連坐罰的制度很辛苦。（圖／中天電視提供）

愛紗17歲就獨自來台發展，並以女子團體Sunday Girls出道，她憶起剛出道時科技不如現在發達，「想家時必須到超商買國際電話卡，那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話。」同樣來自日本的團員麻衣也很有感，她提及爸媽曾從日本寄來一個她很喜歡的餅乾，只有心情很難過時才會打開來吃，豈料有天回家竟發現箱子空空如也，讓他十分生氣。

麻衣也提到團體連坐罰的制度讓她覺得很辛苦：「公司要求我們減肥，那時候我才38公斤，但團體裡有需要減肥的人，大家就要一起，因為團體責任，只要有一個人體重比昨天多一點點就會罰錢，但需要減肥的那個人還偷偷去買珍珠奶茶，我們在睡覺的時候也會聽到冰箱打開的聲音。」

羅志祥聽完也認同地說以前的經紀公司對於藝人管理非常嚴格：「四大天王練舞的過程中，有一個團員對舞蹈可能沒有這麼熟悉，我是編舞者，老闆很兇地說『他跳錯你就踢他，就是要告訴他不能錯』，真的很嚴格。」他還想到曾在夜店遇到Sunday Girls：「我去夜店看到她們本來要打招呼，結果她們全部躲起來，我一轉頭她們老闆出現了，原來她們公司禁止她們去夜店。」



