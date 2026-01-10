四大天王能再同台嗎？劉德華透露「他」好像不願意 引熱議

記者林宜君／台北報導

香港四大天王能否再度同台，一直是歌迷心中期待的夢想。（圖／翻攝自抖音）

香港四大天王能否再度同台，一直是歌迷心中期待的夢想。劉德華近期接受訪問鬆口「其實張學友不願意」，讓合體迷霧再次浮現。四大天王劉德華、張學友、黎明、郭富城是否有機會再次合體，長期是粉絲熱議話題。去年3月香港啟德體育館開幕前，有議員提議邀請四人擔任表演嘉賓。劉德華當時表示自己非常願意，他笑說：「我們畢竟是同一個年代的表演者，如果4個人能一起表演，絕對是一場盛事。」

劉德華2019年曾接受主持人魯豫採訪，坦言一直有個夢想：與其他三位一起主持歌唱節目。（圖／翻攝自網路）

然而最終計畫未成行，開幕典禮僅由劉德華壓軸演出，其餘陣容包括甄子丹、朱玲玲、容祖兒、葉蒨文，以及中國歌手李宇春、張杰等。關於合體一事，劉德華2019年曾接受主持人魯豫採訪，坦言一直有個夢想：與其他三位一起主持歌唱節目，「我們4個去做導師，推廣廣東歌」。魯豫笑說：「我覺得郭富城可能會願意」，劉德華卻表示：「張學友好像不願意」。劉德華的回應讓主持人愣了一下，也開玩笑說：「如果你們3個都願意，他不好意思不願意吧？」劉德華則看向鏡頭大喊：「我願意」，似乎在呼籲其他三人加入。

其實，張學友所謂「不願意」，主要是指不願擔任歌唱節目導師。他曾坦言，自己心軟，不忍淘汰參賽者。（圖／環球音樂提供）

其實，張學友所謂「不願意」，主要是指不願擔任歌唱節目導師。他曾坦言，自己心軟，不忍淘汰參賽者，「每一個敢上台的人我都覺得很厲害，他們又不是專業歌手，我不好意思說這個不行、那個不行。」因此，他曾婉拒中國製作單位開出的九位數天價酬勞，但這不代表他不願與四大天王合體。至於四人上一次同台，已是2007年政府舉辦「慶祝香港回歸10周年文藝晚會」，劉德華、張學友、黎明、郭富城壓軸演出，合唱〈始終有你〉的畫面，至今仍讓粉絲津津樂道。

