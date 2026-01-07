「四大天王」難合體 羅志祥：不會有人理我們

羅志祥錄影透露「四大天王」合體機率。（中天提供）

羅志祥近日進棚錄製中天《綜藝OK啦》節目，昔日曾是男團「四大天王」一員的他被問到是否有機會合體時笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」

他也提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有〈放手〉、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」羅志祥還分享拍攝偶像劇時遇到的趣事：「我坐電梯遇到印尼朋友，他一直看我，我以為他認出我，因為我的戲都有在印尼播，結果他突然跟我講『你是印尼人嗎？』他以為我也是幫傭，因為我那時候曬很黑，剛好又拿著垃圾袋。」

廣告 廣告

同場來賓愛紗17歲就獨自來台發展，並以女子團體Sunday Girls出道：「那時候不像現在那麼方便，到任何國家都可以視訊，想家時必須到超商買國際電話卡，那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話。」同樣來自日本的團員麻衣也很有感：「那時候很少有日本的東西在台灣賣，爸媽寄來的日本零食跟調味料，我都好好地收著，那裡面有一個我很喜歡的餅乾，對我來說很珍貴，我心情很難過、很累的時候才會吃，結果有天回家，我打開那個箱子是空的，我超生氣。」在場來賓聽完一面倒地力挺她，愛紗也補充說：「那次是我跟她認識這麼多年，第一次也是唯一一次看到她這麼生氣，她說『我很珍惜它，妳都沒問過我』，那個女生還很天真地說『因為我想吃啊』。」

麻衣也提到團體連坐罰的制度讓她覺得很辛苦：「公司要求我們減肥，那時候我才38公斤，但團體裡有需要減肥的人，大家就要一起，因為團體責任，只要有一個人體重比昨天多一點點就會罰錢，但需要減肥的那個人還偷偷去買珍珠奶茶，我們在睡覺的時候也會聽到冰箱打開的聲音。」羅志祥聽完也透露，曾在夜店遇到Sunday Girls：「我去夜店看到她們本來要打招呼，結果她們全部躲起來，我一轉頭她們老闆出現了，原來她們公司禁止她們去夜店。」

更多鏡週刊報導

女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣

「巧虎大人版」蔡依林大巨蛋開唱 羅志祥壞壞喊她「阿姨」

復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號