四大媽祖齊聚岡山壽天宮 許智傑徒步贊境：心中無比踏實

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】慶祝建宮313週年，高雄岡山壽天宮舉辦盛大聖母慶典，邀請旗山天后宮、白沙屯拱天宮、鳳山五甲媽祖與壽天宮媽祖四大天后齊聚會香。

此次四大媽祖聯合會香極具宗教意義,吸引各地信徒與宮廟團隊參與，活動除傳統宗教儀式外,還有各種慶祝活動,讓信徒感受濃厚的宗教氛圍與社區凝聚力。

在活動的另一邊，民進黨高雄市長參選人許智傑也在徒步贊境的最後一天，與眾多鄉親共同走完這段充滿信仰與愛的路程。許智傑表示，三天的徒步行程雖然非常辛苦，但每一步都讓他感到無比踏實。他感動地提到，很多鄉親在途中對他說：“岡山很久沒有這麼熱鬧了”，聽到這句話讓他內心十分感動。許智傑強調，走在這條路上，看著鄉親們熱情迎接媽祖，那股來自信仰的力量與凝聚力，讓他深刻體會到人與人之間的連結，並對未來充滿信心。

許智傑也特別感謝了多位宮廟主委的支持與協助，包括苗栗拱天宮主委洪文華、岡山壽天宮主委戴清福、旗山天后宮主委葉冠億、五甲龍成宮主委鄭振成等，以及所有志工、交管人員與醫療團隊的辛勞。他表示，正因為有這些人的用心與支持，才讓此次的贊境活動能夠順利圓滿完成。

許智傑感謝媽祖一路的保佑與庇佑，並表示非常期待與鄉親們在未來的日子裡再次相會。他強調，無論是這次的徒步贊境活動還是未來的選戰，自己都會繼續以最大的誠意與決心，為高雄市民服務，並為社會的和諧與安定努力。

