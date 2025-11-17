「四大無限腐敗」！吳宗憲轟中油預算失控、酬庸肥油、採購黑箱

立法院司法法制委員會今（17）日質詢時，國民黨立委吳宗憲直指國營事業貪腐問題「已成結構性沉痾」，痛批國營採購弊案層出不窮，人民納稅錢被長期當成提款機。他引用調查機關資料指出，近五年移送案件以中油最多、台電次之，凸顯國營事業長期病灶亟需徹底改革。

吳宗憲質疑，中油高層對外聲稱不認同「貪腐結構說」，但卻無法否認數據與多起工程爭議。他提出國營事業長期存在的「四大無限問題」──預算無限暴增、工安無限漠視、酬庸無限肥油、採購無限黑箱──指出這些問題讓民眾對國營體系信任全面失守。

廣告 廣告

他並點名中油近年多起公安事故，包括台北港吊掛沉箱意外造成3死4傷，以及三接工程溺斃事件，批評這些並非單一失誤，而是內控鬆散、高層貪腐與用人不當交織的結果。他要求中油兩個月內向委員會提出完整公安缺失與改善報告，不得再用「個案」推卸責任。

除了中油之外，吳宗憲也舉出台肥、台鹽多起違失，直言國營體系已成「高層酬庸、基層舞弊」的溫床。他要求經濟部一個月內提出國營事業的任用、問責與績效制度改善方案，避免每次弊案後都只換人不換制度。

吳宗憲最後強調，自己辦肅貪十一年的經驗發現國營採購最常出問題的三大環節，就是「投標前射箭畫靶、執行中灌水、驗收後沒人負責」。他主張，凡工程預算追加超過15%，就應強制啟動二次審查，以確保人民荷包不再被無止境掏空。同時要求廉政署一個月內提出國營事業揭弊與保護機制的完整SOP，「否則國營寄生蟲就像蟑螂一樣永遠打不完。」

更多品觀點報導

三接工程被指「94億能做報到256億」 羅智強：中油貪腐結構根深蒂固

財劃法朝野開戰！卓榮泰嗆全面迎戰 黃國昌批太上皇

