四大產業AI導入率25％ 金融領跑

資策會產業情報研究所6日發布2025年四大產業「科技投資調查」，金融、批發零售、營建、傳統製造業，整體AI導入率平均25％。(本報資料照片)

資策會產業情報研究所（MIC）6日發布2025年四大產業「科技投資調查」，顯示金融、批發零售、營建、傳統製造業，整體AI導入率平均25％，以金融業與營建業最高。相對應的資安投資，亦以金融業年增2成7，領先其它產業。

MIC去年Q2，針對四大產業做「資訊支出、資訊軟體採用」調查，在「資訊支出」上，2025年四大產業在資訊人力的投入成長皆逾5％，金額以金融業成長4.5％最多，預估2026年還要多7.1％。

至於硬體投資，以營建業成長3.3％最顯著，批發零售業則在金流服務年增2.1％。MIC產業分析師鄭雅云指出，2024至2026年四大產業的資訊支出，呈現「由設備轉向應用、由建置轉向優化」趨勢。金融業聚焦系統升級、AI應用與資安強化；批發零售業加速雲端與新業務應用；營建業以基礎更新、專案需求為主，投資偏向保守；傳統製造業受到通膨與國際政經影響，聚焦AI與系統優化。

AI、資安等資訊軟體支出方面，MIC指出，AI是四大產業共同的投資重點，2025年整體產業AI導入率約25％，以金融業的41.8％與營建業36.7％最高。不過導入較低的傳統製造業與批發零售業，支出金額也正在加快。

鄭雅云提醒，目前各產業的AI導入皆高度依賴外部供應商，包含金融、零售與營建業皆有逾7成委外，傳統製造業更達9成，顯示技術與人才上，供需兩端有缺口平衡問題。

針對資安投資，調查顯示資安支出與AI應用呈正相關，企業於AI導入擴張後，會同步增加資安防護與監控預算。2025年資安支出成長，漲幅最大為產業敏感度最高的金融業，年多2成7，而傳統製造業與營建業，也有1成8、1成的雙位數增長。