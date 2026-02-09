四大神獸頂級超跑現身 太子集團名車3月2日拍賣

（中央社記者林長順台北9日電）行政執行署台北分署今天表示，受北檢囑託將於3月2日在警專舉行「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」，標的物包括太子集團案查扣的33輛名車，包括備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等頂級超跑。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，偵查階段強力清查犯罪所得流向，合計查扣太子集團名下的不動產24筆、銀行帳戶332個、各式名車35輛及精品等，扣押物價值總計逾新台幣 50億元。

北檢表示，太子集團案查扣的精品，已於2月3日由行政執行署士林分署順利完成首場拍賣外，為避免扣案名車因長期停放導致價值減損，囑託台北分署辦理變價拍賣33輛名車。

台北分署指出，本次拍賣33輛名車的陣容堪稱執行機關史上最豪華，其中，最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王 FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇McLaren P1及機能美學典範的保時捷 PORSCHE 918 Spyder。

此外，尚有勞斯萊斯 ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼 LAMBORGHINI Urus 等多款夢幻車款。

台北分署表示，為了讓國內外潛在買家能一睹名車風采，特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可到台北分署官方網站（https://www.tpy.moj.gov.tw）或臉書（Facebook）粉絲專頁觀賞。

台北分署指出，活動將於3月2日上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，時間至10時止，應買登記時間則至10時20分止。聯合打詐宣示儀式將於10時舉行，拍賣程序預計於10時30分正式開始。有意參與競標的民眾，必須攜帶身分證件，並準備50萬元保證金，才能入場閱覽車輛及競標。

台北分署表示，為維持作業流暢，保證金僅限以經金融主管機關核准的金融業者為發票人的即期支票（抬頭：法務部行政執行署台北分署）繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當天下午2時前以匯款方式繳清尾款。（編輯：張銘坤）1150209