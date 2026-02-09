「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍

即時中心／温芸萱報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐騙案，已起訴108人，並查扣大量不法所得，包括豪宅、超跑與名車。為避免扣案車輛因久置貶值，北檢囑託行政執行署台北分署辦理變價拍賣。33輛頂級超跑與豪華名車將於3月2日在警專公開拍賣，包含被譽為車界「四大神獸」的頂級超跑。

台北地檢署持續追查「太子集團」跨國詐騙案，至今已發動八波搜索行動，並起訴多達108名被告，同時查扣鉅額不法所得與相關贓物，內容涵蓋豪宅、超跑、名車及大量高價精品。檢方指出，為確保扣押物價值不致流失，已陸續啟動變價程序，其中部分精品已於今年2月3日，由行政執行署士林分署完成首場拍賣。

北檢表示，考量扣案名車若長期停放，恐因折舊與維護問題影響市值，因此特別囑託行政執行署台北分署辦理名車變價拍賣。最受矚目的超跑與豪華名車拍賣會，已正式訂於今年3月2日（星期一）上午舉行，地點選在台灣警察專科學校，以利維安與現場鑑賞。

本次拍賣33輛名車之陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷PORSCHE 918 Spyder。此外，尚有勞斯萊斯ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼 LAMBORGHINI Urus等多款夢幻車款。

拍賣當天上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，10時截止，應買登記至10時20分止，10時舉行聯合打詐宣示儀式，10時30分正式拍賣。有意競標者須攜帶身分證件，並備妥新台幣50萬元保證金，以即期支票方式繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前完成尾款匯款，相關公告與車輛清冊可至行政執行署台北分署官網查詢。

Bugatti Chiron。（圖／行政執行署台北分署提供）

Porsche 918 Spyder。（圖／行政執行署台北分署提供）

Ferrari LaFerrari。（圖／行政執行署台北分署提供）

McLaren P1。（圖／行政執行署台北分署提供）

