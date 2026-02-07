四大金釵初選敗給路人甲！黃國昌認有點驚訝：一切按制度走

黃國昌對子弟兵落敗感到驚訝，並說會按制度走。 圖：翻攝自民眾黨直播

[Newtalk新聞] 民眾黨本週進行議員初選，在新北三重蘆洲選區，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸，意外輸給對手陳彥廷，周為此提出申覆。對此，黃國昌今（7）日坦言，他真的有點驚訝，但民眾黨是有制度的政黨，一切都按照制度走。

根據《FTNN》新聞網報導指出，黃國昌的「四大金釵」之一周曉芸，以些微差距敗給相當低調的對手陳彥廷，且陳未經營地方，跌破眾人眼鏡。另外，周已提出申覆，因此要等複查完畢後，才會正式公布結果。

黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，選決會在最後面試的時候，其實有遇過陳彥廷。他說，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度走，而當事人也有提出複查申請，目前選務的同仁正藉由外部諮詢專家，針對複查進一步處理，有任何結果都會提到選決會，一切按照制度走。

針對複查時間，黃國昌則說，複查的時間跟進度，不是任何一個人決定的。他說，黨部在選務工作的處理為昭公信，有關於複查是由外部的諮詢專家學者來進行處理，民眾黨會尊重。

媒體追問，得知結果是否覺得驚訝？黃國昌則說，他昨天其實很忙啦，但知道這個結果以後，真的還有一點驚訝。他說，不管怎麼樣，因為一切為昭公信，必須要按照制度走，這不是少數一、兩個人可以決定的事情。

陳世軒則說，每一個人都有參選的權利，民眾黨都開大門走大路，所以只要對於公共事務有熱忱，都可以報名初選，因此一定會尊重民調。他也說，每個人努力的方向可能不一樣，有些人著重在空戰，有些人著重在陸戰，一定會在這段時間，盡可能地讓更多的人認識自己。

