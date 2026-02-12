「四大金釵」周曉芸為何被素人打下馬？醫分析原因：民調變成擲骰子

2026大選將至，民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員進行初選，政治素人陳彥廷意外出線，擊敗黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，經複查後民眾黨11日宣布維持原結果。對此，精神科醫師沈政男今（12）日於個人YT頻道中表示，提名尊重民調結果當然是正確的，「既然要來參選，就要接受民調的結果，民調不可能完美，但基本上如果沒有太大問題的話，就要接受。」

周曉芸先前質疑，首日民調的電話樣本僅完成3%，但隔日新增的5000份電話樣本，完成率卻達17%，沈政男對此分析，市議員層級選舉的參選人，知名度相對有限，許多選民接到電話根本不認識、講不出來要選誰，所以民調完成率就變得很低，「講難聽點，民調這時候就變成了擲骰子、猜拳遊戲」，最終結果自然差不多。

沈政男強調，只要沒有重大瑕疵，民調結果就應該予以尊重，對於周曉芸最終接受結果，他也認為是正確的。

此外，在民眾黨板橋選區初選中，候選人吳亞倫則取得明顯領先，沈政男表示，「她過去一年多來就蠻努力的」，因此民調優勢並非偶然。

至於國民黨方面，台中市長與新竹縣長候選人仍在進行協調作業，初選時程延至3月底才完成。沈政男認為，「其實也沒有什麼不好」，現在連《聯合報》社論都很著急，覺得國民黨中央在扯後腿，但除非候選人出現重大變數，否則「煮熟了的鴨子不會飛掉」，選民不會因提名稍晚而改變既有支持。

