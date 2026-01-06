四天連偷帶搶犯五案！ 花蓮「部落惡匪」狼狽落網

花蓮縣 / 綜合報導

短短4天連續犯下5起案件，實在嚇壞人，花蓮縣一名通緝犯因為家人不再接濟生活，竟大膽犯案，賺取生活開銷，不僅以面交手機為名義，搶走被害人手機，甚至還藉口躲雨走進工寮，持拿利器恐嚇女子得手2千元，好在警方調查後確認嫌犯身分，將胡姓通緝犯逮捕歸案，依照搶奪、恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦，經檢方複訊後聲押獲准。

嫌犯VS.員警說：「誰打我啊，(趴下，誰打你啊)。」多名員警使出洪荒之力，兩手並用將男子壓制在地，員警說：「再跑啊。」男子趴在地上哀哀叫，這時員警眼明手快，趁機銬上手銬，因為男子不久前，假裝要買手機，卻實際上是搶劫。

遭搶手機男子說：「我剛剛被搶。」看到警察來了，被害人語氣驚恐，趕緊向警方說明遭搶過程，遭搶手機男子說：「我賣他9500(元)的手機，他給我這些錢，我就把他拉著，他就把我拖行。」回想被搶當下，被害人還是驚魂未定，只是搶匪的下手對象不只他。

遭搶錢女子說：「你不要再來找我了，我沒有錢了。」女子匆匆把男子送出門，還伴隨苦苦哀求，原來男子看到工寮內只有女子一人，心生歹念亮出利器威脅女子給他2千元，遭搶錢女子說：「我沒有錢吃飯了。」女子躲在屋內懇求男子別再來，但對方不理不睬，直接騎車逃逸，讓民眾人心惶惶。

因為花蓮新城鄉和秀林鄉，上個月底接連發生案件，而嫌犯都是同一人，先是24日，男子在花蓮縣新城鄉順安村，犯下竊盜案後，接連在25日犯下恐嚇取財案，26日竊盜案，還在27日連續犯下竊盜案及搶奪案，短短4天連續犯案5起。

好在員警透過案件分析，確認嫌犯身分是28歲的胡姓男子，花蓮縣警新城分局偵查隊副隊長陳冠瑋說：「聯合刑警大隊，在(省道)台八線沿線部署警力，成功掌握犯嫌行蹤，並當場壓制逮捕，查該名胡姓男子，因涉犯妨礙性自主及家庭暴力案件，遭法院發布通緝在案，全案已依法移送花蓮地方地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。」

警方調查，嫌犯因為家人不再接濟生活，缺錢花用就偷拐搶騙，賺取生活開銷，幸好警方即時出手，沒有釀成更嚴重傷害，讓附近居民鬆了一口氣，也替地方治安止血。

