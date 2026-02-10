四季交饗曲上桌！饗賓集團攜手江振誠 策展思維推進「饗 A Joy」2.0

記者李鴻典／台北報導

「饗 A Joy」自2023年進駐台北101 86樓開幕以來，便以「高空視野＋沉浸式餐飲」成為市場焦點，不僅在開幕初期引發高度討論，更在營運過程中持續累積穩定回訪口碑與亮眼成績，來自消費端的長期關注，反映出市場對高端 Buffet 不再只滿足於「品項多元」，而是渴望更具敘事性、節奏感與記憶點的全新餐飲體驗，母公司饗賓（7883）於今年1月23日登錄興櫃，持續聚焦品牌「體驗出發的價值重塑」與管理系統化，透過制度、餐點、及創意並進的方式，提升餐飲業價值。

廣告 廣告

國際名廚江振誠 x 饗賓董事長陳毅航。（圖／品牌業者提供）

除餐飲本體之外，「饗 A Joy」也亦致力於推廣文化美學，邀台灣不同世代的藝術家共同創作，打造宛如一場展覽般的用餐體驗。今年，饗賓集團旗下高端旗艦品牌「饗 A Joy」更邀國際名廚江振誠進駐策劃，以「四季交饗曲」作為年度主題，將春、夏、秋、冬轉譯為四個季度的味覺章節。

饗 A Joy梯廳意象。（圖／品牌業者提供）

每一季度皆座落於一處獨立料理台，並隨著季節變化做展台的連動設計與服務形式；由主廚親自挑選與策劃場域，重新改寫 Buffet 的服務體驗。在這樣的策展概念下，料理不僅是被品嚐的餐點，更成為可被記憶的藝術品，帶領賓客於台北 101 的 86 樓高空，從春天啟程，展開一整年隨時序推進、匠心獨到、應時而生的餐桌展演。

饗 A Joy山區。（圖／品牌業者提供）

饗 A Joy城區。（圖／品牌業者提供）

饗賓集團董事長陳毅航表示，「饗賓一直相信，除了品質穩定與持續優化的營運基本功，更要把『餐飲』做成讓大家期待的『內容』。江振誠主廚 (Chef André) 是第一位橫跨米其林、世界五十大及全球百大名廚榜的華人名廚，他把料理做得很『準』，八角哲學方方面面的判斷與取捨，看似極簡，背後卻是極深的功力，今年希望能藉由邀請江振誠主廚 (Chef André) 以策展人身分為 饗 A Joy 的年度主題活動建立一套最高標準，讓菜有觀點、有故事，也有對台灣這塊土地與季節的愛。」

饗 A Joy原區。（圖／品牌業者提供）

饗 A Joy海區。（圖／品牌業者提供）

江振誠主廚表示，「很感謝饗賓集團邀我以策展人的角色與 饗 A Joy 合作。一直非常欣賞饗賓集團能把『大規模餐飲』做得很不一樣，有系統、有紀律，卻不失溫度。這些年我參與多項跨國跨界的活動讓我更確信，能真正打動人的不只是富麗堂皇的場景，而是完整的『體驗設計』。無論是東方快車的旅程敘事、Chanel 2025/26 Cruise 的節奏編排，或Raffles 對於待客之道的完整性，此次我也將把 Selective Dining（精選盛宴）的概念轉譯進『饗 A Joy 2.0』，讓高端Buffet 從追求多，走向更細緻的選擇與儀式感的用餐步調。」

國際名廚江振誠 x 饗賓董事長陳毅航。（圖／品牌業者提供）

饗 A Joy窗邊日落。（圖／品牌業者提供）

而迎接繁花初綻的馬年春節，「饗 A Joy」將台灣傳統年味揉合異國料理語彙，於小年夜至初五期間推出20道春獻料理，為新春揭開開味覺新生的序章。「饗 A Joy」精選長年菜、烏魚子、龍虎石斑與白鯧等年節必備食材，透過創新料理手法詮釋經典年菜，不僅保留熟悉滋味，更賦予嶄新樣貌與吉祥寓意。像是小籠湯包特別加入了竹笙，製成「步步高笙灌湯包」，象徵步步高陞，將祝福藏入每一口湯汁之中。

饗 A Joy將台灣傳統年味揉合異國料理語彙，於小年夜至初五期間推出20道春獻料理。（圖／品牌業者提供）

初春萬物甦醒，「饗 A Joy」也將大自然的饋贈化作春意盎然的料理風景。春獻料理「龍蝦手毬壽司」能感受龍蝦的彈嫩鮮甜，與拌入越乃華、熟白芝麻製成的手毬飯一同入口，香糯酸甜。「白松露海膽燉飯」使用台灣關山米與糙米，搭配雞高湯、月桂葉與百里香慢煮至彈牙口感，再佐以義大利白松露橄欖油、馬斯卡彭與帕瑪森乾酪拌煮，海膽醬如太陽蛋般鋪陳，濃郁而細膩。「翠綠晶球龍虎石斑」則以分子料理手法，將長年菜轉化為晶瑩剔透的翠綠晶球，搭配油封龍虎石斑與法式牡蠣醬，展現台灣年味與世界料理技藝的完美交會。

白松露海膽燉飯。（圖／品牌業者提供）

多道象徵團圓、富貴與好彩頭的年節佳餚同樣不容錯過，揉合日本淮山製成的「金滿蟹黃獅喜丸子」，淋上以頂級蟹黃熬製的金黃醬汁，寓意團團圓圓。「雪花烏金唐千壽」以花枝漿包覆烏魚子，外裹白芝麻與海苔酥炸，外酥內嫩、香氣層層堆疊，巧妙平衡傳統與創新。此外，「發財貝絲長年菜」結合北海道生食級干貝與髮菜，象徵福壽綿延。「海皇XO草蝦采頭糕」保留蘿蔔絲爽脆口感，佐以鮮甜草蝦與濃郁XO醬，象徵步步高陞、好彩頭連連。

春獻料理「雪花烏金唐千壽」，以花枝漿包覆烏魚子，外裹白芝麻與海苔酥炸，巧妙平衡傳統與創新。（圖／品牌業者提供）

迎接除夕與春節連假，「饗 A Joy」 2月16日除夕當日午餐一時段每位3,880元，晚餐分為兩個時段，每位4,880元。其餘小年夜至初五期間，午餐提供兩個時段，每位皆3,880元，晚餐時段每位4,880元。

饗 A Joy農曆春節餐期及價目表。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

這個沒搶到就太虧了！台北美福推線上旅展 彩匯自助餐下殺69折

春節出國潮將至！網票選崩潰瞬間第一名「找路時沒網路」

網購包裹拆完怎麼丟？過年前最常犯的回收錯誤！做錯恐被罰6千元

ZANMANG LOOPY攻佔萊爾富！12家粉紅萌店登場、打卡門市一次看

