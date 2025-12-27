四季如春的昆明有個「昆明台北街」 台灣夜市美食吸客、人氣爆棚

▲許多大陸遊客到昆明必定要逛的就是昆明台北街和南強步行街。

【記者 蔡叔涓／雲南 報導】在台北有個昆明街是在西門町，若是台灣遊客去到昆明則可以去逛逛「昆明台北街」，就在昆明市著名的步行街南強街巷的對面，每當夜色降臨、燈火輝煌，食物飄香，各色招牌霓虹燈閃爍，為這條小街增添迷人的色彩，彷佛置身台灣的小吃夜市中，十分熱鬧。

雖然現在是冬季，夜晚漸漸清涼，但是昆明人的夜生活、夜經濟，一慣繁華熱鬧，昆明台北街上聚集不少食客，一排排、一攤攤售賣台灣特色小吃的攤位飄出陣陣香味，大腸包小腸、鹹酥雞、旗魚黑輪、愛玉冰等美食琳琅滿目。

▲逛昆明台北街各攤位售賣的美食小吃，彷佛置身台灣的夜市中。

放眼望去，融合滇西古建築特色的牌坊、源於閩南古厝的攤車商亭，來自台灣彩虹眷村的壁畫，滿是台灣風情；街頭的「台灣風獅爺遇見雲南瓦貓」的文創IP，據悉連藝人任賢齊都特地來這裡探訪、逛逛夜市。

運營與管理昆明台北街的昆明雲台文旅發展有限公司負責人陳啟展，他大學畢業後微生物專業逐步向農業、投資、企業管理等領域跨界探索，先後在多家大型台企擔任高管。2016年，陳啟展首次登陸四川創業，他一邊引入台灣農業經驗，同時不斷瞭解大陸各地市場情況。 2024年5月，陳啟展把創業版圖延伸至昆明，聚焦雲台兩地的文化、旅遊和美食領域。他發現，早期來滇台商多以花卉、茶葉等第一產業為主，如今旅遊業正成為新焦點。

按照陳啟展的藍圖，位於昆明經開區的運營總部正積極籌建台灣青年創業園總部和基地，文旅板塊也將深度融合台灣美食、精品酒店與文創開發。未來，隨著台北、萬象、曼谷服務處的設立，將為台商專案落地提供全方位的服務支撐。

▲正在品嘗台式綿綿冰的雲南人說冰品入口即化，比當地的好吃!

步入昆明「台北街街區」的橫幅映入眼簾是黃色燈籠歡樂的晃動著，將夜間熱鬧氛圍拉滿，逛夜市的人們在黃色燈籠下串成人龍。陳啟展表示，昆明台北街開業半年多以來，旺季節假日台北街日均接待遊客過萬人次，街區內台灣特色攤點前客人排起長龍，鹽酥雞、蚵仔煎、大腸包小腸…，每種味道都承載著攤主展示台灣美食的真心誠意。

昆明台北街這條由昆明市文旅局、五華區政府聯合台商打造的138公尺純台式街區，自開街至今一直人氣爆棚，人均消費大約30至40元(人民幣)，可見昆明市民和遊客對台灣小吃的喜愛。同時，昆明台北街與昆明當地最熱鬧的小吃街南強街緊緊相連，逛完台味小吃可以緊接著逛南強街雲南各式美食。

陳啟展表示，現在的昆明是中國面向南亞東南亞的樞紐城市，昆明台北街作為他在滇落地的第一個項目，昆明台北街不只看重美食文化交流，更要做台青到此創業孵化的起點。(照片記者蔡叔涓攝)