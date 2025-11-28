四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAST TV（Free Ad-Supported Streaming TV）概念，成為 台灣第一個正式推出 FAST TV 服務的平台商，引起網路族群與家庭觀眾的高度討論。
不同於過去需要安裝硬體、簽約或申請服務，四季線上以「打開就能看」作為核心體驗。消費者只需開啟網頁或 APP，即可直接收看各類頻道，不需綁約、不需要購買設備，也沒有複雜的設定流程，完全符合現代人的收視習慣。
四季線上目前整合上百個直播頻道，內容橫跨新聞、戲劇、綜藝、旅遊、美食、實境秀、兒少節目等台灣人最常收看的類型。許多使用者也指出，平台的頻道更新速度快，「今天熱門、明天就能看」幾乎成為平台特色之一，使四季線上被視為「內容最新最快」的線上頻道平台。
在操作體驗上，四季線上與傳統第四台相似：熟悉的台號、快速切台、清楚的節目表、跨裝置續看等功能，讓長輩與不熟科技的族群也能輕鬆上手；年輕族群則喜歡能在通勤、休息、旅遊時隨時開啟直播頻道，手機就能當作隨身電視。
四季線上表示，FAST TV 在歐美已成為趨勢，而台灣具備高速網路環境與高智慧裝置普及率，更適合推動線上頻道服務。平台未來將持續引進更多合作頻道與獨家內容，也將推出原創節目，打造台灣最完整的 FAST TV 生態系，讓「線上看電視」成為更多家庭的日常選擇。
目前四季線上同步推出限時免費活動——只要註冊成為平台會員，即可立即獲得 7 天免費收看服務。無需綁約、無需信用卡，民眾可以零成本體驗線上第四台的便利功能，包括熱門新聞台、綜藝、戲劇與多個親子頻道，都能在體驗期間完整解鎖。免費註冊請點我
歡迎追蹤四季線上官方社群，接受最新節目消息:
FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/4gtv.tv
四季線上YT：https://www.youtube.com/@4gtv_online
四季線上LINE：https://lin.ee/rmjHOXs
更多四季線上報導
不裝機上盒、不綁約也能看電視！四季線上成最新收視日常
GiGi《醫學大聯盟》 高壓工作危機！焦慮情緒不可控引發生理腹痛反應
曾雅蘭《醫學大聯盟》揭婚姻竟成失眠主因！精神科醫師：勿管伴侶睡眠
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
霍建華輕喜劇演「毒舌男」串流登冠 迪麗熱巴類喪屍片當「獵人」
陸劇熱潮席捲串流平台！霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師，成功登上日榜冠軍；迪麗熱巴新劇《梟起青壤》刷新熱度紀錄，化身冷豔獵人展現矯健身手；陳曉主演的晚清古裝劇則創下央視收視新高。三部各具特色的陸劇，吸引不同觀眾群，掀起一股追劇風潮！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 1 天前
浩子、阿翔屢傳不合 節目上互賞巴掌Sandy看傻
【緯來新聞網】浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加緯來新聞網 ・ 17 小時前
羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結
[NOWnews今日新聞]韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
緯來 X Yahoo《星二代很忙內》 余祥銓、鹿希派高空挑戰竟嘔吐！笑翻全場
【緯來新聞網】緯來電視攜手Yahoo推出全新實境節目《星二代很忙內》，集結四位星二代藝人，今日播出全緯來新聞網 ・ 19 小時前
11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊：蠻尷尬的
四季線上/綜合報導民視八點檔《好運來》近日因演員顏曉筠不幸車禍需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，展現令人驚豔的「神救援」實力！白家綺坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望曉筠能安心養傷、早日康復。儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。白家綺臨危受命接棒《好運來》「芸菲」，展現八點檔女王氣勢，神救援零時差。白家綺更是感謝公司相信她，交付她這麼重要的任務，也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的親老公吳東諺組成亡命鴛鴦！這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。白家綺坦言接演當下「複雜又不捨」，心疼顏曉筠。夫婦合體同框《好運來》，白家綺迅速入戲，吳東諺大讚「專業又穩」。白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶，。演員王燦也對白家綺充滿信心，觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心。白家綺也感性表示，這次回歸讓她有機會和老戰友們敘舊。白家綺的「神隊友」救援行動，不僅讓劇組鬆了一口氣，更為原本就極具挑戰性的「亡命鴛鴦」情節增加了更多話題與期待。觀眾將可鎖定《好運來》，看白家綺如何用她精湛的演技，詮釋出獨一無二的「芸菲」，並與老公吳東諺擦出螢幕上的火花。白家綺回歸八點檔戰場，王燦力挺：「觀眾都相信她，絕對沒問題！」 【看更多】顏曉筠車禍「遭汽車撞飛倒地」傷勢嚴重！八點檔《好運來》角色換人接替演出陳家逵《好運來》殺青了！拍撞車戲「一度失溫」狼狽花絮曝光賴慧如《好運來》麗美復活？突驚喜合體龍天翔、勇兔、陳家逵【追好劇】《好運來》第240集線上看 更多四季線上報導顏曉筠《好運來》再飆演技「挖土埋嬰」震驚觀眾！哭到全身癱軟：下戲仍無法抽離顏曉筠《好運來》自賞巴掌戲一度「失去意識」嚇壞眾人！演技入魂網友狂讚與白家綺步7年婚姻！吳東諺揭姊弟戀必殺技 自爆「體力好」關鍵條件全說了四季線上影視 ・ 1 天前
【12月韓劇推薦】《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
迪麗熱巴×陳星旭《梟起青壤》類喪屍片！傲嬌小貓×忠犬大狗組合《鬼吹燈》團隊操刀
迪麗熱巴、陳星旭主演的陸劇《梟起青壤》開播，由《鬼吹燈》原班視效團隊打造，在播出前便因其新穎的東方誌怪世界觀、冷艷刀手聶九羅等角色設定引發高度關注。造咖 ・ 2 天前
Snapdragon 8 Gen 5來了！這些手機搶先搭載
高通技術公司今（26）日宣布推出Snapdragon 8 Gen 5行動平台。此款頂級產品結合卓越效能與尖端技術，全面提升旗艦級行動體驗標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《怪奇物語5》新開播火速衝上Netflix Top 1！迪麗熱巴《梟起青壤》熱騰騰開播中！池昌旭演另類魷魚遊戲《操控遊戲》也參戰！｜追劇報報
本週追劇報報超有料！美劇《怪奇物語5》來了！老粉絲不可錯過！迪麗熱巴主演的陸劇就是必看：《梟起青壤》熱騰騰帶大家進到江湖世界！Disney+韓劇《操控遊戲》熱播中，生存遊戲玩起來！陸劇還有《大生意人》、《唐朝詭事錄》正和《鳳凰台上》都是熱播中，年底就是要追劇追到週末超充實！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
温昇豪陷入三角戀！身邊最適合的女人曝 安心亞有原則「不當傻愛女友」
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》除了精彩的整形個案，劇中主角們，聯手演出「情感修補」真實樣貌：在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，將意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞 飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容 飾）。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Sony釋出「V」字預告，傳聞已久的α7 V全片幅無反相機將於12/2正式揭曉
Sony稍早透過Instagram官方帳號釋出了一張耐人尋味的預告圖像，圖片中除了寫著「Chase your dream」 (追逐你的夢想)的標語，背景更隱約浮現一個巨大的羅馬數字「V」，並且預告將於美國東岸時間12月2日上午9點 (台灣時間12月2日晚間10點) 會有重大發表。Mashdigi ・ 11 小時前
陸劇《亦舞之城》鍾漢良×秦嵐12年破鏡重圓！雨夜相擁、鋼琴密語等熟齡情感引爆期待
陸劇《亦舞之城》鍾漢良×秦嵐12年破鏡重圓！雨夜相擁、鋼琴密語等熟齡情感引爆期待造咖 ・ 1 天前
阿Ken助攻幫介紹對象 郭書瑤：他就像姊夫一樣
在《何百芮的地獄毒白》劇中，郭書瑤飾演的何百芮面臨失戀、失業雙重打擊，意外靠著網路寫作抒發心情成為網紅。郭書瑤坦言自己與女主角有過相同的經歷，「我的失戀SOP會先像百芮一樣在家哭啊，耍廢，放空，以上步驟循環。然後找個地方去旅行，逃離原本的生活圈，回來再重新培...CTWANT ・ 21 小時前