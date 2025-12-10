四季縱谷山下行花東觀光圈品牌亮點合作計畫
花東縱谷國家風景區管理處推動「二○二五花東觀光圈品牌亮點合作計畫」，鼓勵圈內業者以品牌聯盟方式共創地方亮點，推動具永續價值的旅遊產品。強調「慢旅、慢食、慢活」的理念，今年入選的「四季縱谷山下行」系列遊程，以低碳電輔車導覽連結四季開創限定在地體驗，推出整年都能走訪花蓮的慢行遊程。
花蓮的玉里、卓溪地區擁有豐富的自然景觀與多元族群文化，串連式低碳電輔車導覽、環狀動線設計，消除遊客對於距離偏遠的疑慮，跟著達娜文化的導覽節奏，親身體驗田野（見圖）、老街、部落、山林等不同篇章，包含春季茶飲與竹林散步、夏季金針花輕食與神社文化走讀、秋季檸檬手作體驗與客城鐵橋導覽，以及冬季黑糖薑母調飲與美人湯行程，讓旅人以不同季節的風景重新認識花東縱谷的自然與人文風貌。
這次秋季的行程「檸檬際」，遊客於卓溪觀光產業中心集合後，由達娜文化分享團隊進行行程導覽與在地故事解說。每位旅客將獲得一本專屬的地圖摺頁小書，從金喜檸檬的果物體驗，到深夜故事餐酒館的調酒製作，晚上一路至嗡嗡私廚享受秋季時節料理，打造從白天到夜晚皆有溫度的旅遊步調。旅客可沿途穿梭玉里老街、卓溪山林與田野間，體驗從產地到餐桌的故事。
處長許宗民表示，為了讓更多人以輕鬆節奏親近縱谷，團隊設計了電輔車低碳環狀路線，並製作中英文雙語地圖摺頁及線上預約平台，結合集章任務與伴手禮設計，讓遊客在體驗過程中蒐集各站印記，最終完成屬於自己的「玉里四季故事禮盒」。這樣的互動式旅程提升了遊客回訪意願與分享動能。遊程也導入永續觀光理念，全程採用低碳交通方式，並以當季小農食材為核心設計料理與飲品，皆展現地方農產的多樣風味。透過在地導覽與故事分享，讓旅人深入了解玉里多族群文化與生活智慧，實踐「走得慢、看得深」的旅遊精神。
四季縱谷山下行以文化導覽結合低碳行旅的模式，不僅延長遊客在地停留時間，更帶動周邊小農、私廚與旅宿業者的合作，創造觀光與地方共榮的雙贏成果。未來也將持續推動各地業者以永續、文化與創新為核心，共同打造花東縱谷的品牌新價值。
