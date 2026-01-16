四季豆、櫛瓜輸了？鹹酥雞「1隱藏蔬菜」被推爆 內行驚：好吃到發瘋

生活中心／朱祖儀報導

香酥可口的鹹酥雞是台灣的國民美食，不少人去夜市都喜歡買一包回家享用，你必點的是哪樣食材呢？一名女網友表示，最近買鹹酥雞來吃，第一次選擇高麗菜，沒想到一吃下去驚為天人，覺得這品項一直以來都被低估了，文章曝光掀起討論。

一名女網友在Threads發文表示，最近去買鹹酥雞，第一次點炸高麗菜來吃，她驚呼「直接原地嚇爛，好吃到發瘋」，才知道自己一直以來都低估了這個品項，好奇其他人有沒有類似經驗？

廣告 廣告

文章曝光後，不少人也大讚炸高麗菜的美味，「炸高麗菜真的超好吃！一定要搭配脫油機，撒胡椒粉+一點點梅粉很讚」、「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次超好吃，但很油」、「開源社的也超好吃！看到同學只買了高麗菜跟米血，我想說誰去鹽酥雞不點肉只點米血跟高麗菜，結果吃了驚為天人」、「吃巧味鹽酥雞必點，已經吃了將近二十年，沒有一次不點高麗菜。」

也有網友分享其他被低估的食材，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「推炸櫛瓜！超好吃會爆汁」、「有一次吃到炸苦瓜！好讚，又苦又爽，名副其實苦中作樂」、「我個人最愛是炸白花椰菜！目前只有在苗栗看過」、「其實我超愛吃炸茄子，可是好少鹹酥雞有茄子」、「唯一推薦小黃瓜，小黃瓜絕對是炸蔬菜最好吃的」、「芋粿巧，鹹的圓形那種。」



更多三立新聞網報導

機車考照快看！1縣市發錢「最高領6500元」 有駕照也能拿錢

妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌

