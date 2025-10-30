「四寶候車椅」萌翻登場 米幸子、花福妹、豆巴仔、菇士衛陪你一起幸福出發！ - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮最萌候車新地標就在富里！為讓「幸福巴士」服務再升級、乘車體驗更有溫度，花蓮縣政府補助羅山社區發展協會，在富里車站前幸福巴士媒合中心打造全新「四寶候車椅」，以富里最具代表性的農特產化身四位超人氣可愛角色——「米幸子」、「花福妹」、「豆巴仔」、「菇士衛」，療癒登場、萌力爆表！

這四位「富里四寶」以在地農特產為靈感設計，不僅象徵富里的豐饒與幸福，也成為候車區最吸睛的打卡熱點。「米幸子」散發著稻米的香氣與家鄉的溫暖；「花福妹」像金針花般燦爛綻放，帶來滿滿福氣；「豆巴仔」守護著豆腐的純粹美味；「菇士衛」則化身香菇界超級英雄，守護大家的健康與笑容。四寶可愛登場，不僅讓候車不再無聊，更讓民眾一秒感受「幸福巴士」的溫度與創意。

花蓮縣政府表示，此次同步強化富里幸福巴士服務品質，不僅新增車身識別標誌，車內外監視器、酒測系統也全面升級，讓乘客搭得更安心、家人更放心。未來將持續結合地方文化與交通創意，打造「移動中的幸福品牌」，讓每一趟旅程都成為一段溫馨的鄉村故事。