四寶媽清潔工找錯地址…剛想開門「秒遭槍擊身亡」！夫目睹全程崩潰了

瑪麗亞慘遭槍擊身亡。圖／翻攝自X

美國印第安納州（Indiana）近日發生一起死亡悲劇，一對清潔工夫妻事發當天前往新客戶家清潔時，卻因找錯地址，結果妻子剛到門前嘗試開門當下就遭屋內住戶槍擊身亡。警方獲報後到場時，確認夫妻倆並非入侵住宅，目前仍在尋找目擊證人及監視器畫面，全案始末仍待調查釐清。

根據紐約郵報（New York Post）、紐約時報（The New York Times）等美媒報導，這起事件發生在11月5日，印第安納州郊區韋特鎮（Whitestown）一名32歲的四寶媽瑪麗亞（María Florinda Ríos Pérez de Velásquez）和丈夫毛里西奧（Mauricio Velázquez）都是自營清潔工，這天夫妻倆前往新客戶住處準備進行清潔工作，沒想到瑪麗亞剛到門前，就無預警被槍擊身亡。

報導指出，瑪麗亞和毛里西奧出發前還先檢查2次地址、繞了整個社區一圈確認，未料當瑪麗亞嘗試將鑰匙插入住宅大門時，突然出現一聲槍響，接著瑪麗亞當場倒地、血流不止。警方同一時間接獲屋內住戶報案稱有人試圖闖入住宅，警方到場時，發現瑪麗亞倒在門廊旁，一旁的丈夫神情驚恐，雖然警消當場對瑪麗亞搶救，但最後宣告不治死亡。

毛里西奧目睹妻子瑪麗亞中槍倒地。圖／翻攝自X

警方調查後發現，瑪麗亞和毛里西奧夫妻倆確實找錯地址，並非擅闖住宅，蒐集到的證據都不符合入侵住宅盜竊的說法，警方目前正在訪查目擊證人及尋找可能拍下事件的戶外監視器。另外，由於印第安納州法律允許屋主在合理情況下使用致命武力保護住宅，但「合理性」的界定複雜，需依個案判斷，因此檢方也尚未決定是否對該住戶提起控訴。

毛里西奧事後回憶：「她甚至還沒把鑰匙插進去，我就聽到槍聲，然後到妻子退了兩步，鑰匙掉下來，她倒下時我試圖扶住她，一邊安慰她，一邊看到血從她身上流出。」據了解，瑪麗亞與毛里西奧移民美國已有3年，夫妻倆育有4名子女，年齡介於11個月至17歲；對於愛妻的驟逝，毛里西奧哀慟嘆道：「她是我一生的摯愛，是個好妻子、好母親，我們只能祈求上天給予我們力量」，目前正在籌劃將妻子的遺體運回瓜地馬拉老家安葬。

