「四寶媽」又懷雙胞胎忍痛引產 半個月後腹痛檢查...是三胞胎

中國浙江一名四寶媽，日前發現罕見的「宮內宮外同時妊娠」。示意圖／翻攝自unsplash

中國浙江一名31歲的四寶媽，去年發現再度懷上雙胞胎，由於家中已經太過「熱鬧」，因此選擇進行引流手術，沒想到半個月過去後，仍然出現腹痛及陰道持續出血的情況，前往醫院檢查後赫然發現，其實還有第三個寶寶。

據《貴州廣播電視台》報導，浙江台州一名四寶媽小陳，去年又發現再度懷孕，而且是許多父母夢寐以求的雙胞胎，但因為小家庭已經十分熱鬧，最後還是選擇進行人工流產手術；但在術後半個月，小陳陰道流血伴隨腹痛的情況一直沒有緩解，最後實在劇痛難忍，在家人攙扶下被送往醫院急診。

廣告 廣告

由於小陳的狀況與一般「雙胎流產」後的狀況不一樣，院方立刻安排精密檢查，發現血紅素持續性下降，在推測各種可能性後，研判是極為罕見的「宮內宮外同時妊娠」。

一般自然受孕三胞胎的機率僅僅只有10萬分之1到70萬分之1，而這種兩胎宮內、一胎宮外的「宮內宮外同時妊娠」更是罕見中的罕見，往往因容易被「雙胎」表象掩蓋，診斷的難度更大。

在透過腹腔鏡檢查後，確認小陳左側輸卵管處，赫然可見一名妊娠硬塊，也就是「隱身」的第三個孩子，也是導致持續腹痛、出血的原因。隨後在醫療團隊進行手術後，徹底止住出血，順利完成手術，恢復情況相當良好，在4天後便順利出院返家。

異位妊娠是什麼？

異位妊娠（Ectopic pregnancy），又稱為子宮外孕（eccyesis），是指胚胎在子宮以外部位著床的妊娠併發症。典型症狀和體徵包含腹痛及陰道出血，上述二種症狀都有的女性比例小於50%。腹痛的特點是為刺痛、悶痛或是絞痛，若出血擴散到腹腔，可能肩膀也會痛。若嚴重出血，可能會有心跳過速、昏厥或休克的症狀。異位妊娠的胎兒存活機率很低。



回到原文

更多鏡報報導

逆子37刀狠殺雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」操弄情緒 網灌爆：乾脆唯一緩刑

綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光