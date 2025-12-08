四寶成績單揭曉！台塑化月增6.2%、南亞抱緊AI大腿 台塑力抗景氣逆風！

財經中心／師瑞德報導

台塑四寶8日同步公布2025年11月合併營收，受到國際原油價格走跌、中國大陸石化新產能持續投放導致市場供過於求，以及新台幣升值等不利因素夾擊，四寶單月營收呈現「一增三減」格局，僅台塑化受惠煉廠定檢結束而月增，其餘三寶均較上月衰退；若與去年同期相比，四家公司營收全數下滑。

然而，在一片低迷的石化景氣中，南亞憑藉電子材料事業搭上AI伺服器與高速運算（HPC）熱潮，成為集團中唯一的亮點。展望後市，四寶普遍認為12月營收在年底備貨潮帶動下有望回穩，但對於2026年第一季，受農曆春節工作天數減少及歲修影響，態度仍持審慎保守。

南亞：電子材料獨秀連五月成長 AI伺服器成穩盤重心

南亞塑膠（1303）11月合併營收211.3億元，雖受化工與聚酯產品拖累，較上月微減0.5%，年減3.8%，但內部產品結構呈現明顯的「K型發展」。南亞指出，受惠於AI應用擴張與算力需求大增，帶動硬體投資，高階電子材料需求快速成長、供不應求，包括IC載板、銅箔基板、銅箔與玻纖布等產品銷量大增，電子材料營收已連續五個月向上攀升，較去年同期大幅成長，成為支撐營收的關鍵支柱。

相對地，化工與聚酯產品則面臨逆風。化工產品因麥寮BPA產線定檢後重啟及原料價格下滑影響售價，導致營收減少；聚酯產品則受美國感恩節假期及中國低價競爭衝擊，表現不如預期。

展望未來，南亞預估12月營收將較11月成長，主要動能仍來自電子材料的AI需求，加上年底裝潢與節慶需求帶動塑膠加工製品。至於2026年第一季，雖然遇到農曆春節假期，但因AI需求持續且預期銅價維持高檔，電子材料動能強勁，預估整體營收將與今年第四季持平。

台塑：量價雙跌年減26.2% 寄望年後鞋材與膠帶需求回溫

台塑公司（1301）11月合併營業額為133.89億元，較上月微幅減少0.2%，但較去年同期大幅衰退26.2%。台塑分析，營收下滑主要受到「量、價齊跌」雙重打擊。價格方面，中國與美國同業產能持續開出，低價競銷亞洲市場，加上新台幣兌美元升值3.8%及原料價格下跌，導致各產品平均價格年跌6%至33%。銷量方面，去年同期受颱風遞延出貨基期較高，加上美國實施對等關稅及中國復甦不如預期，導致EVA、AN等產品銷量減少。

對於未來展望，台塑預估12月及第四季營收將呈現微幅衰退。放眼2026年第一季，因歲修廠數增加（由6個增至8個）及春節因素，開工率將降至81%，預期營收將低於今年第四季。不過，台塑也點出曙光，指出EVA將進入鞋材需求旺季，且與品牌代工廠有長約保護；AE產品亦逢下游膠帶旺季，加上原料上漲與同業減產，後市行情看漲。

台化：定檢與市況保守致營收雙減 積極調整產能朝高質化轉型

台化公司（1326）11月合併營收208.8億元，月減5.7%，年減23.4%。台化表示，營收下滑除了受苯酚廠定檢影響產銷量外，主要還是因為市場心態保守，買方僅依剛需採購。雖然PX（對二甲苯）因同業檢修供應偏緊行情小漲，但其餘包括酚酮、PS、ABS等產品市況不佳，價格弱勢盤整。台化也特別提到印度取消BIS認證管制的影響，認為這雖有助中國產品進入印度，但將導致供應鏈重組，對亞洲其他國家可能造成傷害，後續影響仍待觀察。

面對嚴峻市況，台化積極進行體質調整。塑膠製品加大拓銷差異化產品，台灣廠雖產率僅50%但已獲微利；紡纖方面，短纖紗集中至越南生產，規模縮小但營運漸入佳境，耐隆纖維也集中聚合製程，朝高質化發展。台化預估12月營收將略優於11月，期待節前備貨需求釋出。

台塑化：煉油定檢結束月增6.2% 油價估60美元有撐

台塑石化（6505）11月合併營收468.05億元，月增6.2%，年減8.7%，是四寶中唯一月營收成長的公司。成長主因來自煉油事業，受惠於第二套重油加氫脫硫單元與重油媒裂單元定檢完成，原油煉製量大幅增加293.5萬桶。然而，烯烴事業則因中國新增產能釋放及歐美套利貨物充裕，導致乙烯、丙烯等石化原料價格下跌，營收較上月減少6.4%。

針對油價走勢，台塑化分析，雖然OPEC+決定明年第一季暫停增產，但2026年全球原油供需預估將過剩超過每日200萬桶，油價恐緩步下滑，惟在俄烏戰爭和平協議難產的地緣政治風險下，預期每桶60美元將有支撐。營運方面，預期冬季柴油與汽油價差將維持穩健，但輕裂廠因下游需求疲弱，第四季產能利用率預計將維持在60%的低檔運轉。

台塑四寶11月營收全數出爐！台塑、台化、南亞受油價與市況影響呈現年減，但台塑化月增6.2%回神、南亞電子材連5紅成最大亮點。整體呈現「傳產冷、AI熱」兩樣情。展望後市，四寶看好年底備貨潮，全力衝刺高質化轉型，完整營收與展望一次掌握！（資料來源／台塑）

