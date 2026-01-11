四寶爸激戰小三24回合！行事曆編號「細節」不藏了

社會中心／綜合報導

高雄一男子與妻子結婚超過20年，婚後育有4名子女。2024年3月至7月期間，男子在外偷吃且短短4個月就與對方激戰24回，他不僅存錄多段音檔，甚至還在行事曆上標記序「番號」多達24次的激戰實況全都完整記錄下來。而在妻子撞破丈夫偷吃小三後，上述所有訊息全都成為對方的出軌鐵證，正宮也憤而將這對偷情男女告上法院。

根據判決書內容，原告（妻子）與丈夫結婚多年，被告（小三）明知對方已婚，但仍自2024年3月至7月間與其密切往來，並發生多次親密接觸。妻子本打算與小三碰面並尋求書面和解，而她也在電話中挑明自己可以告對方妨害家庭，豈料小三不以為意，甚至還嫌麻煩回嗆「那你去告」，最後妻子只好將小三告上法院。

怎料，上法院後小三竟否認自己與人夫有不當關係或發生性行為，更辯稱兩人只是「一般朋友」。但兩人的LINE對話紀錄、電話錄音，甚至是人夫的行事曆記錄內容，無不印證小三根本是睜眼說瞎話。據判決書內容，兩人偷情期間小三曾透過LINE傳送自己穿著細肩帶、浴袍等清涼衣物的照片。

四寶爸「激戰OL實況錄音」全存！猛撞24次記錄「寫進行事曆」成鐵證

高雄地院法官最後判小三須賠20萬元，全案仍可上訴；圖為高雄地院外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，兩人的激戰實況也被存檔保存。當中除了呻吟聲外，還包括小三喊「比較不好插」、「老公等一下」、「明天怎麼上班啦」、「老公要X死我嗎」等露骨話語。值得一提的是，人夫甚至還在行事曆中寫下不少有關激戰偷吃的內容，包含「No1放入無出」、「No2有做九無出」、「No3中午內出」、「No4某透內出」等，只見他甚至詳細標上編號並一路寫到「No20深夜、+3000」、「No21不硬失敗、養2000」、「No22養2000」、「No23做未出、提分找人、養4000」、「No24養19000」。

高雄地院法官依據上述出軌「鐵證」並對該案作出審理，偷吃有婦之夫的小三最終被判須賠20萬元，全案仍可上訴。

