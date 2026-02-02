四層衛生紙將成新日常？網友評比大推「這款」：厚度、CP值太高。（圖/網路截取）

隨著民眾對居家品質的重視，日常生活最頻繁使用的衛生紙也總會引發網友的討論。當我們還停留在衛生紙普遍是兩層的印象時，市面已有許多品牌推出四層衛生紙，近期在Dcard便有網友分享非常詳細的「四層衛生紙評比文」，實際使用市面上幾款四層衛生紙的品牌，並針對幾項特點做比較，吸引大批網友熱議。

原PO於Dcard平台分享自己原本只是抱持著好奇心購買四層衛生紙，沒想到使用過後大讚「四層很可以」，於是發揮實驗精神，將市面較知名的四層衛生紙品牌做出心得評比文，並針對最多人在意的「紙質柔軟度」、「厚度與韌度」、「飛屑度」、「溶水分散度」以及「價格與CP值」來做分析，讓許多本來沒有使用過四層衛生紙的網友們，也紛紛表示想要買來試試看。

網友一致認同要想改用四層衛生紙，並推PASEO百拭柔四層衛生紙為2026年新寵兒。（圖/網路截取）

原PO首先分享「五月花厚棒4層」如同產品名，厚度表現一點都不含糊，唯一的缺點就是有幾次讓馬桶微微塞住，建議這款不要放廁所。而「舒潔極絨厚4層」則被原PO稱為「乖寶寶型」，從兩層到四層的款式都屬於不太會出錯的選項，不過在韌度與飛屑度，甚至尺寸與抽數都略遜於他牌，在CP值的表現並不突出。至於最後一款是新品「PASEO百拭柔4層」，恰好在家樂福有買一送一的活動，讓原PO直呼「我還不買爆」，且在厚度與柔軟度都完全不亞於五月花厚棒4層，尤其韌度與碰水不易破的特性也相當讓他驚豔，大推「若買一送一是常態優惠會一直回購」。

PASEO百拭柔 4層頂極舒柔，家樂福近期買一送一，活動到2/24截止。（圖/網路截取）

貼文曝光後，除了不少人驚呼衛生紙竟然出到四層了，也有許多曾使用過PASEO百拭柔 3層衛生紙與手帕紙的網友，相當期待PASEO百拭柔 4層頂極舒柔能持續前幾款的好表現，更有人分享四層衛生紙最佳使用方式「廁所會放一包4層一包2層，各抽一張剛好」、「4層放在廚房好像滿適合的」引發共鳴與討論。由此可見，衛生紙市場不僅各品牌百花齊放，也將民眾最在乎的厚度與韌度不斷推陳出新，消費者可以依照不同空間與用途靈活搭配，找到最符合自身生活習慣的款式，為日常的品質與便利性再升級。