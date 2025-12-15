四川人吃宮保雞丁留負評！全網為「2配料」吵到上熱搜 專業廚師說話了

來自大陸四川省成都市的小馬（化名）日前因一盤「宮保雞丁」引發熱議。（示意圖／翻攝自百度）

來自大陸四川省成都市的小馬（化名）日前因一盤「宮保雞丁」引發熱議。他在杭州一家川菜館用餐後給出差評，認為菜品做法「不正宗」，尤其指出宮保雞丁中加入黃瓜與胡蘿蔔，與自己認知中的川菜風味不符。相關評論隨後在網路上迅速發酵，並登上微博熱搜，引起大量討論。對此，專業廚師說話了。

綜合陸媒報導，事件發生於11月30日，小馬與女友在杭州錢塘區高沙路的「川霸川菜」用餐，點了宮保雞丁、夫妻肺片、毛血旺、辣子雞及口水雞等菜。用餐後，小馬認為每道菜口味皆不理想，隨即在「大眾點評」平台發布負評並附上照片，形容部分菜品「腥臭難以下嚥」，特別提到正宗的宮保雞丁根本沒有黃瓜與胡蘿蔔。

廣告 廣告

業者隨後在平台回覆，指店內廚師皆為經驗豐富的老師傅，出餐流程嚴格，甚至質疑小馬可能是同行，認為其評論過於針對性。小馬否認相關指控，再次強調菜餚品質有問題。不過數日後，他發現商家回覆內容出現變更，原先提及「同行」的說法已被刪除，改為希望給予溝通機會、妥善處理爭議。

對此，小馬受訪時表示，宮保雞丁應屬「糊辣荔枝味型」，主要配料應為雞丁、花生、蔥段與乾辣椒花椒，質疑加入黃瓜與胡蘿蔔的合理性，也不解夫妻肺片僅使用牛心與牛肚。餐廳則回應，顧客的個人感受值得尊重，但部分評論用語不恰當，而「同行」說法源於對評論過於犀利的誤判，並非刻意指控。

新聞曝光後，話題閱讀量突破900萬。許多四川網友力挺小馬，認為正宗宮保雞丁不應加入黃瓜與胡蘿蔔；也有部分網友指出，各地做法不同，存在「入鄉隨俗」的改良版本。對此，專業中餐廚師坦言，傳統宮保雞丁不含黃瓜與胡蘿蔔，但在不同地區，確實可能因市場與口味需求有所調整。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了