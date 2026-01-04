四川再添一處大熊貓觀賞地「綿陽中華大熊貓苑」 正式向公眾開放

▲綿陽中華大熊貓苑兼具觀賞與科普教育功能，正式進入試運營階段。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】在歲末時候玉川省新增加了一處民眾可近距離觀賞大熊貓的地方，那就是位於綿陽市的 「綿陽中華大熊貓苑」正式向公眾開放，正式進入試運營階段，約有20只明星大熊貓與公眾見面。這裡希望通過「科普行動」、「岷山課堂」這些互動環節，讓遊客不僅是觀賞熊貓，更能深入了解熊貓，理解保護工作的意義。

「綿陽中華大熊貓苑」基地整體呈現三山夾兩谷地貌，依託豐富的原生水系，園區融入海綿城市建設理念，打造出“雨水漫流、花草相映”的自然景致，還原岷山山系原生溪谷風貌巧妙地將動物圈舍放在兩谷區，給動物一個隱秘安靜的棲息空間。

▲綿陽中華大熊貓苑中約有20只明星大熊貓與公眾見面。

工作人員介紹，熊貓室外圈舍彼此獨立隔離，互不干擾。場地內，地形地貌錯落有致，種植有種類豐富的喬木、灌木及地被植物；在動物保障上，精心呵護已入住的20只大熊貓平穩度過適應期，均狀態良好。 面對試運營首日熱情高漲的遊客，綿陽中華大熊貓苑希望這裡通過「科普行動」、「岷山課堂」這些互動環節，讓遊客不僅是觀賞熊貓，更能深入了解熊貓，理解保護工作的意義。

綿陽基地整體呈現三山夾兩谷地貌，依託豐富的原生水系，園區融入海綿城市建設理念，打造出"雨水漫流、花草相映"的自然景致，還原岷山山系原生溪谷風貌巧妙地將動物圈舍放在兩谷區，給動物一個隱秘安靜的棲息空間。

▲大熊貓的食物以竹子為主，每天給每只大熊貓投喂50公斤左右的竹子，還有棲息架、滑梯等玩樂設施。

工作人員介紹，熊貓室外圈舍彼此獨立隔離，互不干擾。場地內，地形地貌錯落有致，種植有種類豐富的喬木、灌木及地被植物；在動物保障上，精心呵護已入住的20只大熊貓平穩度過適應期，均狀態良好。

同時配備噴霧設施、棲息架、攀爬樹、水池、石洞、滑梯等玩樂設施給大熊貓鍛鍊身體；通過還原自然水源、天然石材與仿棲息地林木，為大熊貓營造出貼近野外的生活環境；圈舍內通過智慧實現安全預警，同時空調系統也確保室內環境恒溫恒濕。

熊貓圈舍內還採用了國內領先「光消殺」技術組合，實現醫護級的消毒標準，能有效提升大熊貓的免疫力。遊客區域引入綿陽科技城新區率先啟動的無人駕駛車輛，增加了引導人員，完善了標識系統，實現科技與自然的充分融合。

據瞭解，試運營當天，湧入熱6-7000名遊客搶著近距離圍觀大熊貓翻滾撒歡，埋頭乾飯。圈舍內，一隻只大熊貓或仰臥吃竹，或抱著竹子攀爬上高台，還有的用鋒利的爪子抓著一截樹幹，留下一道道深深的印痕。

志願者向遊客介紹，大熊貓的食物以竹子為主，現在每天要給每只大熊貓投喂50公斤左右的竹子，中途還會給其添加窩窩頭、竹筍、胡蘿蔔以及蘋果等營養食品。這些給大熊貓準備的食物會視牠們身體情況，進行一些調整。

志願者特別提醒大家，「熊貓首先是熊，他的咬合力達到100多公斤。」雖然大熊貓看著憨厚可掬，但是攻擊力並不弱，要求遊客不可以太近距離靠近熊貓。「綿陽中華大熊貓苑」裡還配套打造了小熊貓、金絲猴、梅花鹿、羚牛四類伴生動物圈舍，進一步豐富園區內物種多樣性。(照片記者蔡叔涓翻攝)