四川紅旗大橋才通車10個月 整座橋「斷裂倒塌」畫面曝

【緯來新聞網】剛建完10個月的中國四川紅旗大橋11日下午突然發生倒塌，整座橋體斷裂後落入河道，現場塵土瀰漫、碎石四散，震撼畫面透過民眾錄製的影片迅速在網路流傳，令人觸目驚心。

四川紅旗大橋倒塌。（圖／翻攝TikTok）

地方政府表示，此起事件初步認為與附近山體滑動有關，尚未收到人員傷亡通報，調查工作仍在進行中，據《極目新聞》報導，影片顯示這座位於雙江口水電站的橋梁整段垮落，衝擊激起大量濃煙。馬爾康市相關單位傍晚時分回應，已掌握事故情況，後續仍需釐清人員是否受影響。



事故前一日，當地巡邏人員即發現橋面及坡體出現裂痕，並依程序實施交通管制。據官方帳號「平安馬爾康」當時發布公告指出，安全考量下已暫停通行。未料隔日下午4時左右，橋梁在無人通過情況下發生嚴重斷裂。



據了解，紅旗橋橫跨758公尺，主跨220公尺，主墩高達172公尺，採用三跨一聯預應力混凝土連續剛構設計。由中國電建成都勘測設計研究院負責規劃與施工，今年1月剛完成全線接合，通車至今僅約10個月，曾被譽為「雲中之橋」。



目前，專家團隊已趕赴現場，協助調查崩塌原因並進行相關安全評估。事故發生地區因位處水電站庫區，橋梁當時已封閉，無一般車輛或人員通行。

