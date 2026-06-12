四川美女處長遭控偷吃人夫「床被搖垮」還貪污 元配貼海報公審小三
中國四川德陽城市軌道運輸職業學院門口日前出現一張驚人海報，內容直指後勤部處長鄢女是小三專業戶，甚至還大膽描述了她與人夫職員的荒唐互動。職員元配這招直球對決，不僅讓學校成了八卦焦點，也讓這場桃色糾紛瞬間演變成校園醜聞。
海報羅列罪證
綜合陸媒報導，德陽城市軌道運輸職業學院校內職員妻子在校門口張貼海報，實名檢舉後勤部處長鄢女與職員不倫，詳細條列對方在校內的種種違規與道德瑕疵，海報內容公開抨擊鄢女介入他人婚姻，分點詳列鄢女罪證，包含「喜歡牽我老公的手，自己家裡男人的手牽不得，就要牽我男人的」「兩個婚外情狗男女，經常在校門口約會，彼此溝通夫妻生活細節，內容不堪入目」「床給你搖垮，地上墊兩個枕頭繼續整」等控訴。
指導貪污還逼離婚
另外元配還爆料利用職權指導其丈夫規避招標流程、採購劣質材料，更涉及私帳報公、索討回扣等貪瀆行為，最後更痛罵鄢女教唆丈夫離家棄子，「兩個人要雙宿雙飛，真是道德敗壞、不知廉恥、枉為人師、垃圾」，元配結尾還呼籲其他受害者提供更多證據。
網友要求調查貪腐
此事件迅速在網路上掀起廣泛討論，不少網友紛紛在網上開砲，「檢舉人指名道姓說丈夫與鄢某某有不正當關係，這事兒屬於私德範疇，校方管不了太多，但利用職務便利侵占項目資源如果查實，那就是違紀違法」「檢舉人在校門口拉橫幅發傳單也是夠無奈，走正規管道無果才鬧大。希望專案組獨立公正查，有貪必究無貪闢謠，給大眾一個明白交代」，多數人普遍同情元配，並強烈要求相關部門必須進行獨立公正的調查。
校方聲明
事件延燒之下，校方11日發布聲明，指出鄢女已在5月29日正式離職。針對目前輿論最關注的貪腐指控，校方表示已成立專案小組介入調查。
更多鏡週刊報導
鋼鐵業老董驚爆不倫 妻35年閨密變小三！公然放閃被抓包還囂張反嗆
緯創工程師當小王「同房睡新婚女同事」 不倫戀被抓包「反嗆1句」意外成偷情證據
爬山發大財！捷克2登山客挖出「中歐最偉大的寶藏」 爽領千萬獎勵金
黛妃35年前親筆信曝光！寫色色笑話搞怪 自嘲靠「百憂解」撐過王室生活
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？