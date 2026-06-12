四川美女處長遭控偷吃人夫「床被搖垮」還貪污 元配貼海報公審小三

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四川一位處長鄢女被控不倫校內男職員，男方妻子在校門貼海報開撕小三。（翻攝微博）

中國四川德陽城市軌道運輸職業學院門口日前出現一張驚人海報，內容直指後勤部處長鄢女是小三專業戶，甚至還大膽描述了她與人夫職員的荒唐互動。職員元配這招直球對決，不僅讓學校成了八卦焦點，也讓這場桃色糾紛瞬間演變成校園醜聞。

海報羅列罪證

綜合陸媒報導，德陽城市軌道運輸職業學院校內職員妻子在校門口張貼海報，實名檢舉後勤部處長鄢女與職員不倫，詳細條列對方在校內的種種違規與道德瑕疵，海報內容公開抨擊鄢女介入他人婚姻，分點詳列鄢女罪證，包含「喜歡牽我老公的手，自己家裡男人的手牽不得，就要牽我男人的」「兩個婚外情狗男女，經常在校門口約會，彼此溝通夫妻生活細節，內容不堪入目」「床給你搖垮，地上墊兩個枕頭繼續整」等控訴。

指導貪污還逼離婚

另外元配還爆料利用職權指導其丈夫規避招標流程、採購劣質材料，更涉及私帳報公、索討回扣等貪瀆行為，最後更痛罵鄢女教唆丈夫離家棄子，「兩個人要雙宿雙飛，真是道德敗壞、不知廉恥、枉為人師、垃圾」，元配結尾還呼籲其他受害者提供更多證據。

網友要求調查貪腐

此事件迅速在網路上掀起廣泛討論，不少網友紛紛在網上開砲，「檢舉人指名道姓說丈夫與鄢某某有不正當關係，這事兒屬於私德範疇，校方管不了太多，但利用職務便利侵占項目資源如果查實，那就是違紀違法」「檢舉人在校門口拉橫幅發傳單也是夠無奈，走正規管道無果才鬧大。希望專案組獨立公正查，有貪必究無貪闢謠，給大眾一個明白交代」，多數人普遍同情元配，並強烈要求相關部門必須進行獨立公正的調查。

校方聲明

事件延燒之下，校方11日發布聲明，指出鄢女已在5月29日正式離職。針對目前輿論最關注的貪腐指控，校方表示已成立專案小組介入調查。

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