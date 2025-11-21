四川艦完成首次海試 陸專家揭殺手鐧：可成為「無人機航母」

大陸官媒日前宣布，首艘自主研製建造的076型兩棲攻擊艦「四川艦」完成為期3天的首次航行試驗。對此，大陸軍事專家張軍社指，四川艦將是一艘海上小型航母，不僅可成為「無人機航母」，更能適應未來智能化戰爭，擔負多元作戰任務。

11月16日， 四川艦 在航行中。 （圖／新華社）

大陸《央視》國防軍事頻道《礪劍》節目介紹，舷號51的四川艦是解放軍海軍新一代兩棲攻擊艦，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼航空器、直升機及兩棲裝備等。

軍事專家張軍社說明，「四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲-35隱身戰機和空警-600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊-11型這類隱身無人機像下餃子般連續彈射，這種『無人機蜂群戰術』有可能成為076兩棲攻擊艦的『殺手鐧』」。

廣告 廣告

從外觀來分析，四川艦採用雙艦島設計，甲板平直寬大。就噸位而言，四川艦約有4萬多噸，在全球兩棲攻擊艦的隊列中位列前茅。噸位越大，意味著它能擁有更遠的航程，同時能夠攜帶更多先進武器。

軍事專家分析四川艦的性能。（圖／新華社）

據悉，2024年12月命名下水的四川艦是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，這種裝置使艦載機起飛效率極高，同時起飛速度快，代表它擁有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。陸軍事專家邵永靈1月份曾稱，「若一切特別順利，四川艦最快在2026年底服役，如果稍微慢一點，2027年的年中我估計也沒問題了」。

此次四川艦的航行試驗重點檢測驗證了船艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性，達預期效果。後續試驗項目將根據裝備總體建造計劃逐步展開。

延伸閱讀

陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相

賴清德挺日跟進 陳其邁喊「高市挺高市」、綠委提普發１萬旅遊

回應賴清德相挺！日議員po「滷肉飯+芒果」照：德不孤必有鄰