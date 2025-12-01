一一四年全國語文競賽臺東縣代表隊表現卓越 二十六名特優

備受矚目的114年全國語文競賽已於11月30日在臺中市圓滿落幕，吸引全國22縣市、共計2,586名語文菁英同臺較勁年度語文盛事。

臺東縣代表隊表現非凡，憑藉縣府長期規劃的培訓策略，於競爭激烈中脫穎而出，不僅參賽人數再創高峰，選手們更在國語、臺灣台語、臺灣客語、臺灣原住民族語言等四大語別，以及演說、朗讀、作文等七大項目中，展現卓越的語文教育成果。個人賽方面：在80名參賽選手中，共有26名選手表現傑出，榮獲「特優」獎項，特優數居非直轄縣市之冠（見圖）。團體賽方面：10隊38名參賽選手中，有4隊14名競賽員榮膺「特優」殊榮，臺東縣長饒慶鈴對代表隊的優異表現高度肯定。

縣長饒慶鈴指出，臺東縣代表隊於本次全國賽中成績斐然，不僅驗證了臺東語文教育政策的深耕效益，更凸顯了臺東縣學子豐厚的語文素養。饒慶鈴同時向所有獲獎選手表達祝賀，並感謝指導教師團隊傾注的熱忱與專業指導，對其在語言教育傳承工作上的貢獻表示敬意。

教育處蔡美瑤處長說明，為有效提升選手的實戰能力，教育處規劃了系統性的培訓機制。除由原指導教師進行核心集訓外，另邀請外部專業講師，動態項目針對語音表達（發音、語調、語氣）及舞台表現（台風、儀態）進行指導。透過多元化、互動式的專業指導，不僅累積了選手寶貴的語文學習經驗，更顯著提升了競賽自信心。蔡美瑤處長亦感謝家長在此期間所給予的充分支持與陪伴練習，成為選手積極參賽的堅實後盾。

教育處也將持續辦理教師與學生的增能研習，希望將語言學習的能量從競賽舞台延伸至日常生活應用，全面提升學子的綜合語文實力。縣府鼓勵更多生力軍投入語文領域，共同實踐語文素養及語言傳承的永續發展，確保薪火不滅。