一一四年全國語文競賽苗副縣長授旗期勉選手勇奪佳績
▲一一四年全國語文競賽苗栗縣副縣長邱俐俐授旗期勉選手勇奪佳績。（記者江乾松攝）
一一四年全國語文競賽即將於十一月二十三日及十一月三十日在臺中市登場，經過層層篩選，苗栗縣派出七十五位個人競賽、十一支團隊出征決賽，昨二十二日下午出發前往臺中前，選手們齊集縣府第一辦公大樓大廳由副縣長邱俐俐授旗，為代表團打氣、加油，期勉發揮最佳實力，為自己、學校和苗栗縣爭取榮譽，締造更佳成績。
授旗典禮二十二日上午九時三十分在縣府第一辦公大樓一樓大廳舉行，由副縣長邱俐俐率教育處長葉芯慧等人主持，邱副縣長授旗給代表隊，並鼓勵參賽學生，期望他們都能發揮最佳實力，為自己也為苗栗縣締造輝煌佳績。
副縣長邱俐俐表示，不管能坐下來寫、站起來說，或是用演的、用跳的，只要把語文文化的美感展現出來，都是最棒的男女主角，今天站在這裡的孩子，都相當優秀，在未來幾天的競賽中，同學要做的是以文會友，相互切磋、進步，帶著師長的祝福和支持，超越自己、超越過去，凱旋而歸。
教育處長葉芯慧鼓勵學生以平常心，在比賽中展現平日訓練的成果，也感謝承辦食宿、交通的竹興國小以及協助培訓的銅鑼灣美學協會，在所有校長和同學的努力下，相信今年會獲得更好的成績。教育處表示，今年全國語文競賽分別在臺中市惠文國小、特教學校、明德高中及新民高中等校舉行，苗栗縣代表隊歷經初賽、複賽激烈角逐後，共遴選出七十五位優秀個人組競賽員與十一支團隊，代表苗栗縣參加全國決賽。苗栗縣在一一三年全國語文競賽中，勇奪三十一項「特優」、三十七項「優等」及十四項「甲等」，成果斐然，為更上層樓，代表隊由銅鑼灣美學協會葉錦忠理事長及各分項研習承辦學校精心規劃初階與進階培訓課程，課程內容兼顧實戰演練與表達技巧，協助選手深化語感與臨場應變能力。
教育處指出，縣長鍾東錦非常重視語文教育的扎根，縣府近年積極投注資源推動語文教育扎根，一一四年度共投入培訓經費約二二0萬餘元，並補助代表隊參加全國決賽旅費達一二六萬元，每年另編列五十餘萬元作為語文獎勵金，以實質行動支持語文教育發展。
