四年前輸掉與強尼戴普官司 安柏赫德「失去發聲能力」：沒想到情況變更糟

女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）之間的家暴毀謗官司於四年前落幕，自此離開好萊塢的安柏赫德轉往劇場發展。但她近來在紀錄片《Sienced》中接受訪問，除了表達她參與本片的動機，也提及當年官司對她的巨大影響。

《Sienced》由導演賽琳娜邁爾斯（Selina Miles）與國際人權律師珍妮佛羅賓森（Jennifer Robinson）共同推出，聚焦多名女性的故事，其中包括一名記者，她們在追求正義的過程中，面臨高達九位數金額的誹謗訴訟，珍妮佛羅賓森正是2018年幫助安柏赫德面對官司的律師。

國際人權律師珍妮佛羅賓森在日舞影展宣傳紀錄片《Sienced》。（圖／Getty）

該片近來在日舞影展放映，珍妮佛羅賓森指出，誹謗訴訟對女性挺身而出、甚至上法庭陳述案件的機會，產生了寒蟬效應，「在#MeToo之後的世界裡，我們看到女性打破了文化上的沉默，公開談論基於性別的暴力行為。接下來出現的情況則是，她們被指控的加害者提出誹謗訴訟，聲稱：『這不是真的，這構成誹謗，我要向你索取鉅額賠償。』」

因此珍妮佛羅賓森曾建議許多客戶，「他可以告你，而你接下來就必須在法庭上證明自己說的是事實。但這樣做的成本非常高，足以讓大多數女性破產。」所以她試著在這部電影中提出問題，「如果你負擔不起辯護的代價，那麼言論自由究竟意味著什麼？」

安柏赫德便在紀錄片中表示：「這不關於我，我已經失去了發聲的能力。我不是來這裡講述我的故事，我不想講我的故事。事實上，我甚至不想再發聲了，這正是問題所在。」她提到當時強尼戴普告《太陽報》毀謗的判決，「那場審判的結果取決於我的參與，而我也仰賴那場判決的結果。當我第一次見到羅賓森時，我立刻感覺到她理解大局，發生在我身上的事情，是許多女性所經歷狀況的放大版。」

強尼戴普當時打贏家暴毀謗官司。（圖／Getty）

在此案審理期間，紀錄片描繪安柏赫德成為公眾譴責的對象，強尼戴普有許多粉絲打扮成《神鬼奇航》中的傑克船長，安柏赫德進出法院時，都會遭到辱罵、丟擲垃圾。她回憶道：「我記得在審判結束時，曾出現我是否要對媒體發聲的想法，羅賓森問我是否確定要這麼做。我當時想：『如果他們對我丟東西，只會讓這個問題更加明顯。』我並沒有理解，作為一名女性，在為自己發聲後，情況竟然還能變得更糟。」

即使如此，安柏赫德仍在紀錄片中吐露對未來的一絲希望，「看到其他人站出來投入這場抗爭，那些勇敢面對權力失衡的女性，給了我力量。看著我的女兒長大，慢慢走進這個世界的模樣。我相信，一切是可以變得更好的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導