一一四年國際同濟會澎嘉南區大北門區國小三對三籃球賽開打

一一四年度國際同濟會澎嘉南區大北門區國小三對三籃球賽開打，參賽學生卯足全勁較技。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／七股報導

一一四年度國際同濟會澎嘉南區大北門區國小三對三籃球賽熱鬧開打，共有二十三支隊伍報名較技，最後由蚵寮國小Ａ隊勇奪冠軍，相約明年再見。

由澎嘉南區國際同濟會、成功國際同濟會主辦，大台南家長協會、七股區公所協辦的一一四年度國際同濟會澎嘉南區大北門區國小三對三籃球賽，在七股區竹橋國小登場，今年共有七股區、北門區、佳里區、西港區、將軍區、新營區等十三所國小報名，共有二十三支隊伍、上百名的學生參賽。

七股區長李佳隆表示，同濟會重視學生體育均衡發展，讓跨校間可彼此交流、互相學習的機會，鼓勵學生從事正當的體育賽事。澎嘉南區國際同濟會主席沈慧宜說，同濟會近幾年贊助學校體育器材，推動運動風氣，看到學生們大展身手十分有感。

大台南家長協會榮譽理事長吳燕卿指出，後疫情時代，發起贈送大北門區偏鄉學校學生籃球，結合澎嘉南區各國際同濟會共同募資愛心，辦理同濟會盃大北門區三對三籃球賽，培育強健身體與運動習慣。

經過緊張刺激的比賽，優勝隊伍出爐，第一名蚵寮國小A隊、第二名松林國小六甲A隊、第三名建功國小可以叫什麼隊、第四名通興國小TS隊、第五名漚汪國小我們一定贏隊、第六名建功國小沒有這一隊。