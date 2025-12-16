一一四年度節電成果大亮相！臺東節能減碳好表現大放異彩！

臺東縣政府財政及經濟發展處為降低碳排放，並配合中央推動地方能源治理，十六日下午二時於縣府大禮堂，舉辦「一一四年度臺東縣節電夥伴計畫成果發表會」。此一計畫結合基礎節電工作與因地制宜策略，透過推動住宅及服務業部門相關節電措施，引導縣民落實節能減碳觀念於日常生活（見圖）。發表會中亦播放114年度節電成果紀錄片，供各界觀摩交流。

會中並表揚二十二間低耗能民宿單位、五處集合式住宅單位、四組社福團體及二位協助弱勢能源關懷計畫的里長。此外，特別邀請四位受補助單位分享節電經驗，讓與會者更了解實務成果；也安排計畫相關有獎徵答及抽獎活動，增添活動趣味性與互動性，現場氣氛熱烈。

廣告 廣告

財政及經濟發展處長章正文表示，在基礎節電部分，一一四年度計稽查三0二間指定能源用戶，並協助二處用電大戶檢視能源分布狀況，同時追蹤過去二處接受輔導之用電大戶設備汰換情形。此外，積極深入偏鄉進行節能宣導，將節電觀念落實於實際行動，改善用電習慣，全面推動節電作為。

因地制宜針對在地化資訊，積極與地方推動低耗能民宿暨集合式住宅計畫，融入綠建築觀念，實施節能措施，提高用電效率，另執行弱勢能源關懷計畫，攜手社會處及中正里吳佳真里長、中華里楊耀乾里長深入關懷轄內能源資源，協助汰換老舊用電設備，另提供縣轄內社福團體汰換節能排風扇、隔熱漆等，以實際行動實踐能源正義，用節能的改變為弱勢家庭與機構注入更多溫暖與永續的可能，符合SDGs7：「確保所有人都能享有可負擔的、可靠的、永續與現代的能源」目標，總計提供205萬補助推動經費，推動節能改善行為並透過生活實踐，達成節電目標。

章處長進一步說明，臺東縣積極推動「慢經濟」精神，以永續為核心，從在地出發，持續發展自然且真實的經濟模式。今年推動的低耗能民宿暨集合式住宅計畫，共協助二十二家民宿業者及五處集合式住宅汰換設備，改善項目包括照明系統、熱泵設備與房控遠端控制系統等，預估每年可節省約66,338度電。此外，在弱勢能源關懷計畫方面，共有四處社福團體獲得節能改善經費，包含LED燈具汰換、排風扇補助及隔熱漆施作等；並協助七十二戶弱勢家庭汰換日常所需的高耗能家電，以改善生活環境並減輕能源支出負擔，預期每年可節電約44,011度，邀請鄉親們持續加入節電行列，並與縣府攜手共同朝向淨零碳排目標邁進。

相關「臺東縣一一四年度節電夥伴節能治理與推廣計畫」之詳細資訊請至縣府官網-公告訊息或臉書粉絲專頁-Power臺東查詢，詳情請洽臺東縣府節電小組免付費電話：0800-808-803、或手機直撥089-318-803。