四年投注6.6億守護特教學習日常 支持特教助理員成為校園最溫暖後盾

特教助理員以愛心與耐心照顧重度學生，共同打造安全、溫暖的教育環境。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

為支持特教學生，台北市逐年增設特教助理員，營造友善共融的學習環境。自一一一學年度起，特教人員人數從六百八十二人增至九百三十三人，服務時數從七十三萬提升至九十萬小時，經費從一點二六億擴增至二點二一億元，四年總計達六點六億元，提供安全的學習環境。

特教助理員在日常中協助學生，確保學習環境舒適有尊嚴；並根據需求處理飲食，協助清潔與刷牙；在輔具使用及復健活動中，操作並給予鼓勵提升學生的學習動力。在教學上，協助教師執行策略，並在課間進行安全照護與情緒安撫，讓孩子快樂學習。

為鼓勵特教助理員長期服務，台北市一一三年起調升薪級，並根據服務時數及專業證照提供優化待遇，時薪已增至二百零五至二百六十四元，吸引專業人員加入，並擴增進用型態以穩定人力資源。