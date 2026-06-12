四年一度世足賽熱血開踢 海陸空齊聚搶搭運動熱潮，提前點燃暑假前夏季旅遊熱潮！
礁溪老爺自6月11日至8月31日推出全新「GOAL！老爺夏日運動場」打造適合全家大小同樂的暑假提案。(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
四年一度的全球頂級體育盛事——2026年 FIFA 世界盃已正式點燃夏季熱潮。這場全世界瞩目的運動賽事，不僅在球場上競爭激烈，更在國際旅遊與休閒消費市場掀起驚人的經濟效應，面對這波鋪天蓋地而來的足球狂熱，全球觀光、旅宿紛紛大展身手，從航空、郵輪到星級飯店，無不積極搶搭這班「世足特快車」，打造出涵蓋「海、陸、空」全方位的沉浸式觀賽體驗與限定主題活動，讓全球迷不論身處何地，都能同步為熱愛的球隊應援加油！
※.翱翔藍天，新航領航三萬英呎高空的即時賽事張力──
新航A350長程線商務艙
在空中交通方面，新加坡航空將觀賽體驗推向了全新「高」度。新航特別宣布，即日起至7月19日世界盃賽事期間，旅客在搭乘飛機時，可透過其備受讚譽的「銀刃世界」機上娛樂系統（KrisWorld Live TV）中的 Sport 24 體育直播頻道，即時收看 2026 FIFA 世界盃的精彩賽事直播，讓熱愛足球的旅客即使身處三萬英呎的高空，在空中飛行的同時，依舊能第一時間掌握賽場上的進球時刻，與地面上的球迷同步應援。
目前KrisWorld Live TV已配置於所有波音 787-10 及波音 737-8 機型，以及 41 架空中巴士 A350-900 與 8 架波音 777-300ER 機型上。但提醒，直播服務須視衛星訊號覆蓋範圍、轉播安排及部分航線之主管機關批准情況而定。
※.航向深藍，麗星夢郵輪攜手 Sport 24 打造海上足球狂歡節──
由 Sport 24 精彩呈獻，船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答、迷你游戲與各種休閒活動，旨在讓旅客在海上充滿活力的比賽日氛圍中一同狂歡。
汪洋大海中也能看到「足」跡，擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢宣布，在世界盃期間，旗下所有船隊的指定場地直播賽事。遊客可在郵輪上透過 Sport 24 特別賽事頻道的即時轉播，感受沉浸在開闊海上的獨特應援氛圍中，與來自世界各地的旅人共同徹夜狂歡。
麗星夢總裁吳明發先生表示，將世足賽帶到船上，能讓旅客以最獨特的方式，體驗運動、旅行與慶祝完美結合的度假氛圍 。在賽事期間，星夢郵輪的旗艦【雲頂夢號】將自新加坡與吉隆坡出發，航向普吉島、曼谷、蘇美島等地 ；麗星郵輪【領航星號】則於開打時從新加坡出發暢遊東南亞，隨後於7月3日起轉往香港為母港，營運前往下龍灣、峴港、高雄、澎湖與廈門等航程 ；而【探索星號】則從基隆母港啟航，營運沖繩、鹿兒島、熊本、高知與大阪等熱門日本航線。除了賽事直播，麗星夢各船隊同時還策劃了一系列豐富的海上主題活動，包括熱鬧的啟航派對、足球問答、迷你遊戲等 。更令人驚喜的是，【雲頂夢號】還特別與知名運動品牌 adidas 展開跨界合作，於6月至8月間在船上推出互動專區與獨家聯名商品，全面將郵輪度假升級為一場海上的運動嘉年華。
※.立足陸地，星級飯店百吋大螢幕與應援美酒佳餚──
回到陸地上，各大星級飯店則將酒吧與餐廳打造成都市中最具質感的應援基地，透過美食、美酒與高畫質大螢幕，搶攻今夏的夜生活與微醺經濟商機 。
◎.台北六福萬怡酒店，百吋大螢幕與高空山景的足球之夜：
位於南港車站四鐵共構黃金位置的台北六福萬怡酒店，旗下大廳酒吧 The Lounge 自6月11日起至7月19日，特別打造最佳觀賽據點。酒吧利用挑高寬敞的空間優勢，架設了百吋大螢幕，邀請全台球迷齊聚一堂感受賽事高張力 。活動期間，消費者只要點購任一餐點，即可享海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或以666元優惠價享生啤一小時無限暢飲。此外，酒吧更推出每套999元（外加一成服務費）的「進球狂歡組合餐」，包含豐盛的派對炸物拼盤及精選啤酒，並搭配打卡或 Google 五星好評送松露薯條的活動，用酥脆炸物與沁涼美酒，為球迷的每一次精彩射門增添狂歡氣氛 。
◎.COZZI Blu
和逸飯店‧桃園館，深海船艙主題空間與每日暢飲升級：
位於桃園青埔、以沉浸式海洋主題與深海船艙為設計概念的 COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館「Blu Bar」，世足賽期間將原先僅限週末的「逸．酒癮」暢飲專案升級為每日下午3點至10點供應。球迷可以單人799元+10%或雙人同行1,399元+10%的優惠價格，在獨特的深海船艙氛圍中享受精選特色調酒（如梅子通寧、看不見的椰林、墨染尼格羅尼等）與生啤酒的兩小時無限暢飲。同時，Blu Bar 還限期推出359元+10%的「國際足球賽事限定套餐」，包含：經典熱狗堡與生啤酒乙杯，並針對 AMAZZING CLUB 會員提供指定佐酒小食（如美式炸雞、川味椒麻雞翅等）買一送一的專屬禮遇，打造出桃園青埔最具質感的下班小酌與世足應援新聚點 。
◎.礁溪老爺酒店，引進主辦國美墨加料理，角逐50萬豪華套房免費住一週：
礁溪老爺自6月11日至8月31日推出全新「GOAL！老爺夏日運動場」打造適合全家大小同樂的暑假提案。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺GOAL！老爺夏日運動場，以全齡同樂為核心，規劃守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及專為孩童打造的小小足球賽等五大互動關卡。(攝影：洪書瑱)
礁溪老爺將足球熱潮延伸至餐桌，雲天自助餐廳推出期間限定美墨料理，精選29道特色料理輪番上桌。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺夏日運動場活動，祭出全館唯一市價近50萬元的豪華老爺套房七天六夜免費住宿作為冠軍大獎，邀請大小朋友攜手挑戰。圖／礁溪老爺提供
除了都市飯店、酒吧，渡假飯店則將世足熱潮轉化為親子同樂與深度文化體驗。宜蘭渡假指標「礁溪老爺酒店」看準運動旅遊與暑假親子商機，自即日起至8月31日盛大推出三大主軸活動。首先是「GOAL！老爺夏日運動場」，館內規劃了守門員挑戰、足球射門、棒球揮棒、高爾夫揮桿及兒童小小足球賽等五大互動關卡，其中足球、棒球與高爾夫三項挑戰成績將列入決賽競賽，冠軍大獎直接祭出全館唯一、市價近50萬元的「豪華老爺套房」免費入住七天六夜（六晚），更有機會抽中豪華樓中樓、露營車住宿體驗及雙人雲天自助餐券等多項驚喜好禮 。
在餐飲方面，因應本屆賽事於美國、加拿大、墨西哥三國聯手登場，礁溪老爺雲天自助餐廳特別推出期間限定的「美墨料理」主題，主廚精心研製29道經典風味，包括墨西哥巧克力辣醬牛、墨西哥鮮蝦鳳梨烤串、慢火墨西哥燉牛腱、自選餡料的墨西哥塔可餅，以及美式水牛城辣雞翅、加拿大國民美食肉汁薯條等，帶領旅客透過味蕾品味主辦國的飲食文化 。此外，醴泉大廳酒吧也同步推出美式點心應援餐飲，以及逗趣的「藍莓紫薯足球麵包」與「足球場造型蛋糕」限定甜點，讓熱血氛圍完美延燒到餐桌上 。除了美食，礁溪老爺更將足球熱深化至精神層面，攜手《聯合文學》打造「閱讀與旅行2.0」，首場講座即邀請文化評論人詹偉雄主講〈四年一度的人生即興——世界盃足球賽中的哲學、詩學和神學〉，引領旅人從足球出發，看見更廣闊的人生與世界。另於6月17日上午也將於醴泉大廳酒吧舉辦世界盃觀賽活動，邀請旅客與詹偉雄一同看球，從賽事熱潮延伸探討競技與群體情感，相關活動即日起開放報名。
這波由世足賽所帶動的觀賽與微醺經濟，不僅成功在暑假旅遊大戰開打前提前炒熱市場，透過這種全方位、多層次的產業鏈串聯，也展現足球的熱血季節裡的旅遊新紀元 。
提醒您，未滿十八歲禁止飲酒，飲酒過量，有害（礙）健康且酒後不開車，安全有保障。
以上圖片：各業者提供
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