四張犂三官堂慶190周年 捐公務車助力北屯公所
財團法人台中市四張犂三官堂為慶祝建廟一九○周年暨啟建環保金爐落成啟用，廟方精心籌劃系列慶典，現場席開二七○桌，場面盛大熱鬧。廟方也特別捐贈北屯區公所一台公務貨車，協助提升地方行政與社區服務效能。民政局副局長彭岑凱出席同慶，感謝廟方慈悲濟世，長年護佑鄉里，為地方帶來安定力量，並祝福四張犂三官堂神威顯赫、香火永傳。
彭岑凱副局長指出，四張犂三官堂歷史悠久，主祀三官大帝，是當地重要的信仰中心，長期深耕在地文化、公益服務及社會關懷，並多次獲市府「績優宗教團體」肯定，展現其在宗教文化推廣與社會公益上的重要影響力。
四張犂三官堂董事長陳瑞昌提到，三官堂能有今日的規模與發展，除感謝全台各地友宮及在地鄉親長期的支持與相挺，也要感謝近五十年來歷任董事長及董監事會代表的付出，並期盼各界能持續給予支持，讓三官堂香火更加鼎盛，也祝福所有信眾身體健康、平安順遂。
