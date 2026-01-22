四技二專入學制度大改版 學生自主選考更有彈性

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕116學年度(今年8月)起四技二專考招制度將有多項調整，包含統測開放學生自主選考、甄選與聯合登記分發由校系自訂採計科目等，技專校院招生策略委員會今(22)日說明制度調整，116學年度起技高考生升學準備將更有彈性。

為協助學生提早規劃，招策會將於每年10月底公告各系科於甄選入學及聯合登記分發所採計的統測科目；其中，116學年度因首次實施自主選考，甄選入學及聯合登記分發所採計的統測科目將提前於今年5月公告，讓師生有更充裕時間因應及準備。此外，招策會亦預計自同年5月份起辦理多場次的考招制度調整說明會。

招策會執行長李嘉紘表示，四技二專入學制度將自116學年度起強化學生自主彈性選擇及更貼近多元入學精神，統測採計科目數調整、甄選篩選名額擴大，並開放學生自主選考統測科目，讓升學更貼近興趣與專長。

李嘉紘表示，相關調整是在數據分析，並經多次會議討論及多場公聽會廣納師生、家長及各方意見後定案，目標是讓選才更精準、學生準備更有方向。

在甄選入學一般組方面，自116學年度起，第一階段參採統測科目數將由現行1至5科調整為1至4科。李嘉紘說明，根據分析顯示，超過9成系科原本就未超過4科，此舉可讓學生專注於自己較具優勢的科目，也更符合各系專業需求；同時，資訊及電資相關系可將APCS成績納入第一階段超額篩選，為具程式設計潛力的學生增加升學機會；另自117學年度起，甄選入學第一階段篩選倍率上限也將由3倍提高至4倍，提升學生進入第二階段甄試的機會。

此外，李嘉紘表示，在聯合登記分發方面，自116學年度起，統測採計科目數將由現行5科全採改為2至5科彈性選採，讓各系科可依教育目標與課程規劃，自主決定最具代表性的科目，兼顧專業能力與基礎學力；而配合制度調整，統測也將同步自116學年度起開放考生自主選考應試科目數，支持學生依自身學習節奏與專長準備考試，更貼近學生的學習重點與能力展現。

