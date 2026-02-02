四技二專技優保送入學招生 即起開始報名

記者劉昕翊／綜合報導

115學年度四技二專技優保送入學招生即日起開始報名，共有20校、161個系（組）、學程，提供506個名額，不採計統一入學測驗成績，採網路方式個別報名。

技專校院招生委員會聯合會表示，凡高級中等學校畢（結）業、學校型態實驗教育、非學校型態實驗教育（含不具學籍自學生）或同等學力之學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考；即日起至2月5日17時止，至115學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名並繳寄相關資料。

技專校院招生委員會聯合會強調，招生不採計統一入學測驗成績，報名方式採網路個別報名，計有20校、161個系（組）、學程，共提供506個名額，符合技優保送報名資格之考生，請於可報名之招生類別中至多選擇1個招生類別報名。