四技二專特殊選才名額增逾5成 不採計統測、學測

（中央社記者許秩維台北20日電）115學年四技二專特殊選才簡章今天公告，共有87校參與招生，提供1582個名額，比114學年增加逾5成，特殊選才採分組招生，不採計統測或學測成績。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」招生簡章自即日起於聯合會網站公告並提供下載。

115學年度「四技二專特殊選才」有87所科技校院參與招生，提供1582個招生名額，比114學年（1040名）增加逾5成；「科技繁星計畫」有50所科技校院參與招生，提供2423個招生名額，比114學年（2473名）略減。

115學年四技二專特殊選才採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」、「青年儲蓄帳戶組」，分別提供840個、742個名額；特殊選才不採計統一入學測驗及學科能力測驗成績，符合校系訂定的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就的學生，或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者，可以個別網路報名申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

科技繁星計畫報名考生須為技（綜）高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在科（組）、學程前30%內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，才可經由學校推薦參加。

技專聯合會提醒，透過科技繁星管道分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加115學年度四技二專甄選入學。（編輯：李亨山）1141120