四技二專特殊選才、科技繁星開跑！招生簡章官網公告
115學年度「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」招生簡章，自今（20）日起於技專校院招生委員會聯合會網站公告，並提供下載。
技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度「四技二專特殊選才」計有87所科技校院參與招生，758個系科(組)、學程參加，招生名額1582名；「科技繁星計畫」計有50所科技校院參與招生，659個系(組)、學程參加，招生名額2423名。
115學年度四技二專特殊選才聯合招生，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供840個和742個招生名額。
技專校院招生委員會聯合會說明，招生不採計統一入學測驗及學科能力測驗成績，符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者以個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。
技專校院招生委員會聯合會提到，四技二專特殊選才聯合招生「技職特才及實驗教育組」維持招收低收入戶或中低收入戶考生之「願景計畫」及配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程，於該校系科(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。
技專校院招生委員會聯合會說，科技繁星計畫報名考生須為技(綜)高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在科(組)、學程前30％以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加，彰顯招生係提供學業優良學生入學優質科大升學進路之特色。經委員會分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加115學年度四技二專甄選入學。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，四技二專入學管道多元，若考生具備特殊經歷、專業領域、背景、成就，可藉由特殊選才管道升學;每所技術型高級中等學校具有潛力之優秀應屆畢業生，可藉由科技繁星計畫推薦獲得就讀優質科技校院機會。
