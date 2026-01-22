四技二專甄選入學參採科目 116學年度起改上限4科

四技二專入學制度將自116學年度開始調整，在甄選入學一般組方面，參採統測科目數將由現行1至5科調整為1至4科。（本報資料照）

四技二專入學制度將自116學年度開始調整，在甄選入學一般組方面，參採統測科目數將由現行1至5科調整為1至4科；聯合登記分發部分，採計科目數則將由現行5科全採，改為2至5科彈性選採。調整的目標是讓選才更精準、學生準備更有方向。

技專校院招生策略委員會表示，相關調整是在數據分析，並經多次會議討論及多場公聽會廣納師生、家長及各方意見後定案，目標是讓選才更精準、學生準備更有方向。

在調整作法上，在甄選入學一般組方面，自116學年度起，第一階段參採統測科目數將由現行1至5科調整為1至4科。

技專校院招生策略委員會表示，依照分析顯示，超過9成系科原本就未超過4科，此舉可讓學生專注於自己較具優勢的科目，也更符合各系專業需求。同時，資訊及電資相關系可將APCS成績納入第一階段超額篩選，為具程式設計潛力的學生增加升學機會。另自117學年度起，甄選入學第一階段篩選倍率上限也將由3倍提高至4倍，提升學生進入第二階段甄試的機會。

在聯合登記分發方面，自116學年度起，統測採計科目數將由現行5科全採改為2至5科彈性選採。技專校院招生策略委員會提到，這樣讓各系科可依教育目標與課程規劃，自主決定最具代表性的科目，兼顧專業能力與基礎學力。

配合制度調整，統測也將同步自116學年度起開放考生自主選考應試科目數，支持學生依自身學習節奏與專長準備考試，更貼近學生的學習重點與能力展現。

為協助學生提早規劃，技專校院招生委員會聯合會指出，將於每年10月底公告各系科於甄選入學及聯合登記分發所採計的統測科目；其中，116學年度因首次實施自主選考，甄選入學及聯合登記分發所採計的統測科目將提前於115年5月公告，讓師生有更充裕時間因應及準備。此外，招策會亦預計自同年5月份起辦理多場次的考招制度調整說明會，歡迎技高師生踴躍參加。

