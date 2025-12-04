四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發 招生簡章公告

115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章，今天(4日)起於網站公告提供下載查詢，並於12月11日發售紙本簡章，招生簡章各為工本費70元。考生可到技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。詳情可到四技二專甄選入學招生官網 、四技二專日間部聯合登記分發入學招生官網查詢。有任何詢問也可洽技專校院招生委員會聯合會。電話 (02)2772-5333。

技專校院招生委員會聯合會表示，欲參加115學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生的考生，須先報名參加115學年度四技二專統一入學測驗，並取得測驗成績。統測報名時間訂於12月5日起至12月17日止，詳情請洽財團法人技專校院入學測驗中心基金會(聯絡電話：05-5379000)。

115學年度四技二專甄選入學招生仍採分組聯合招生，設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」兩組，「青年儲蓄帳戶組」共計20校104個系科(組)、學程提供155個招生名額；「一般組」共計120校2,659個系科(組)、學程提供34,813個招生名額。

另為了配合教育部推動行政院培育數位人才的目標，115學年度提供728名半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額，包含219名資安人才的招生名額，納入四技二專甄選入學相關科系的一般組一般生名額招生。

國立科技校院部份系科(組)、學程提撥「低收或中低收入戶考生」招生名額，保障弱勢學生升學權益，請考生詳閱委員會網站「簡章下載暨資料查詢系統」。

115學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計有69校、2,300系科(組)、學程，預定招收一般生9,899名，包含資通人才擴充名額26名，由各校系科(組)、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，共同科目國文、英文、數學權重為1至2倍之間，權重級距0.25)。專業科目(一)、專業科目(二)權重為2至3倍之間，權重級距0.25，各校系科(組)、學程的科目成績權重可參閱招生簡章。