四技二專統測簡章11/10發售 成績可用於甄選、分發

（中央社記者陳至中台北7日電）115學年度四技二專統一入學測驗（統測）簡章預計於10日發售，考生也可直接上網下載。統測成績可用於技專甄選、分發管道，部分技專單獨招生也有採計。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年度四技二專統一入學測驗簡章，網路訂購期限為11月10日到12月8日，或是於12月17日前到測驗中心服務台現場購買。

主要採計統測成績的招生管道，包括四技二專甄選入學、聯合登記分發，考生可參考技專校院招生委員會聯合會網站；而技專進修部、日間部單獨招生，也有部分學校將統測列入採計項目。

四技二專統測去年度（114學年度）共有6.6萬人報名，加上二技統測則有7.2萬人，受到少子女化影響，人數持續減少。（編輯：吳素柔）1141107