四接海事工程流標 環團籲台電先完成土污整治 勿貿然動工

台電四接防波堤及圍堤造地工程今開標，因投標廠商家數未及3家，已確定流標。(資料照，記者盧賢秀攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕台電四接防波堤及圍堤造地工程今(18日)開標，但因投標廠商家數未及3家，已確定流標；對此，守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會呼籲，台電先完成土壤污染整治，再進行海事工程，而非在土壤污染未完成整治前，貿然動工。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中油三接連環爆出的預算浮編疑雲宛如放大鏡，除了驚訝於虧損中的國營事業仍如此財大氣粗，更讓國人同步發現台電四接即將要進行高達435億、單一海事工程最大標案，不但可能由同一家營造公司得標，也可能面臨預算重新被公眾嚴格檢視的問題。

王醒之指出，在這樣的政治氛圍下，加上協和電廠爆發嚴重土壤污染問題，陸域開發行為必須全數暫停，但台電不但一手針對海域工程繼續開標，另一手持續要求基隆市政府同意其「草率版」的土壤整治計畫以推動陸域相關工程，打算海、陸域一次開發。

王醒之批評，台電此舉是「用工程綁架決策」，不但完全忽視基隆在地民意，更企圖透過工程標案造成既定事實，壓縮未來可能有替代方案的迴旋空間，已經不只是「尾巴搖狗」的荒謬，更是以末梢神經「向上管理」中樞神經的作法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和電廠已在今年9月被列為土壤污染整治廠址，依法禁止包含環境影響評估法規定之開發行為在內的土地利用行為；協和四接防波堤及圍堤造地工程，主要施工地點雖位於海域，但併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，且機具進場、物料堆放、人員進駐等，均可能利用土壤污染管制區土地。

蔡雅瀅表示，若利用廠內土方填海，更可能造成污染擴散；而海域施工，也可能干擾陸域土壤整治工作的進行。台電先應提交完整的土壤污染整治計畫，而非在土壤污染未完成整治前，貿然動工。

蔡雅瀅呼籲台電，不要「匆匆忙忙招標」，而是要「從從容容等土壤污染整治完成再整體處理」，否則海事工程先做，等於頭洗一半；況且很難想像可以完全不用到土壤汙染整治場址的土地，騰空進行海事工程。

