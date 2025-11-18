四接防波堤工程流標 環團籲暫緩、檢討中油台電搶建亂象

環評大會於2月26日通過基隆協和電廠四接案審查。（本報資料照片）

台電第四座液化天然氣接收站（四接）防波堤及圍堤造地工程今日開標，環團指出，因投標廠商不到3家，確定流標，第2次招標的廠商家數將由招標機關決定，不受3家廠商的限制，台電將於1個月後捲土重來，呼籲經濟部拿出決心暫緩工程，並檢討中油、台電搶建天然氣接收站的亂象。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電四接這項高達435億、單一海事工程最大標案，可能由同一家營造公司得標，也恐面臨預算重新被公眾嚴格檢視的問題，加上協和電廠爆發嚴重土壤汙染問題，照常理來說，陸域開發行為必須全數暫停，四接工程標案通常會暫緩「避風頭」。

但他批評，台電完全沒有這個打算，不但一手針對海域工程繼續開標，另一手持續要求基隆市政府同意其「草率版」的土壤整治計畫以推動陸域相關工程，打算同時吃「海陸全餐」海域陸域一次開發。

王醒之認為，台電此舉是「用工程綁架決策」，不但完全忽視基隆在地民意，更企圖透過工程標案造成既定事實，壓縮未來可能有替代方案的迴旋空間，這已經不只是「尾巴搖狗」的荒謬，更是以末梢神經「向上管理」中樞神經的作法。

他表示，該標案今日流標，第2次開標將不受《政府採購法》第48條3家廠商的限制，廠商家數將「由招標機關決定」，代表台電會於1個月後捲土重來，呼籲經濟部拿出決心暫緩工程，並好好整頓這兩頭「管不動」的國營能源巨獸，同時重新檢討中油、台電搶建天然氣接收站的亂象。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，台電不應在土壤汙染未完成整治前，貿然動工，呼籲台電不要匆匆忙忙招標，要從從容容等土壤汙染整治完成再整體處理，否則海事工程先做，等於頭洗一半，況且很難想像可以完全不用到土壤汙染整治場址的土地，騰空進行海事工程。

