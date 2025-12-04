四方四隅攜手新加坡新傳媒 共創兩部原創劇集

四方四隅與新加坡新傳媒集團Mediacorp宣布將共同開發與製作兩部原創劇集。（圖／四方四隅提供）





四方四隅文娛國際股份有限公司(以下簡稱四方四隅)，3日出席參加2025新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），董事王克捷與新加坡新傳媒集團Mediacorp首席內容長（CCO）林麗慧，正式宣布將共同開發與製作兩部原創劇集，包括以成年後重逢初戀為主題的《青春99不見》，以及帶有黑色幽默的超自然喜劇《鬼編輯之作家大逃殺》。

四方四隅2022年與電影金獎團隊「華文創」共同打造Netflix原創影集《她和她的她》，一上線即引發海內外高度關注，近年四方四隅不斷探索亞洲觀眾共通的情感經驗，並持續孵育題材多元的影視作品，涵蓋女性成長、校園愛情與奇幻喜劇等類型，相繼推出《妳是我的姐妹》、及甫殺青由陳意涵、劉冠廷主演的奇幻喜劇《新手上路》，展現創新與包容兼具的內容佈局。

廣告 廣告

這次雙方將共同開發與製作兩部原創劇集，首部合作劇集《青春99不見》，以「成年後重逢初戀」為主題，透過女主角與初戀意外重逢的故事，重現 1990 年代末的懷舊氣息，邀請觀眾回味青春記憶中那份溫柔與遺憾。

第二部作品《鬼編輯之作家大逃殺》是一部帶有黑色幽默的超自然喜劇，描述一位暢銷作家在陰陽兩界掀起話題騷動，當他遭遇一名執著的「鬼編輯」追討積欠稿件後，意外陷入一場荒誕又詭譎的冒險；該劇由三屆金鐘獎得主溫郁芳執筆，她以細膩描繪日常情感見長，其 Netflix 原創作品《她和她的她》更廣獲國際好評。



【更多東森娛樂報導】

●大老闆想包養！方志友酒店廁所激吻小開：很有味道

●陳姸霏潑辣飆台語 怒嗆惡房客：祝你馬桶被塞爆

●陳曉被點名「唯一人選」！遇命中注定：這是屬於我的

