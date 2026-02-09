四方聯手卡位外太空！聯發科攜AIRBUS是德推進新世代通訊衛星技術

聯發科 MWC展鎖定6G 、衛星新技術。陳俐妏攝



不只AI ASIC晶片，聯發科通訊衛星領域告捷！聯發科、AIRBUS、ST Engineering iDirect，

以及是德（Keysight） 在Space Summit 2026（太空高峰會2026） 正式簽署 5G/6G 衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄（MoU），四方攜手推動新世代衛星通訊技術創新。

本次簽約儀式，由新加坡即將成立的國家太空總署（NSAS）代表見證，象徵各方對新加坡太空產業發展的支持與承諾。

聯發科表示，積極促進 5G/6G 衛星通訊（NTN）技術在新加坡的研發、實驗與創新應用。特別運用 AIRBUS 最新一代低軌道衛星（LEO）實驗平台，驗證前沿技術的效能與可行性，探索更多衛星新應用場景。

外資法人指出，地緣政治引爆國家安全和低軌衛星題材。聯發科已將衛星非地面網路（NTN）定位為其6G戰略的基礎，透過地面蜂窩網路與衛星網路融合為基於統一標準的連接架構。

先前聯發科已展示了M90數據機及新一代寬頻衛星連接技術，實現支持3GPP Release-17標準的MT6825物聯網-NTN晶片組商用化，透過地球靜止軌道衛星提供窄帶衛星通信、追蹤及應急連接服務。聯發科不僅在5G NTN商用化做好充分準備，將推動實現全面融合的6G衛星-地面網路。

