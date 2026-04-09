四月鄭習會／鄭麗文中山陵前哽咽談話 陳揮文嗆廢話連篇：太假了

鄭麗文昨天前往南京中山陵謁陵後，在博愛廣場對外發表相關談話，過程中她數度哽咽。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨（8）日前往南京中山陵謁陵後，在博愛廣場對外發表相關談話，她在過程中數度哽咽，還提到兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，「沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。」資深媒體人陳揮文昨天直播時，認為鄭麗文致詞時太過矯情，打倒帝國主義、軍閥「這有什麼好哽咽的？」強調這些都是演給民眾看的「太假了」，並嗆鄭麗文簡直「廢話連篇」。

鄭麗文昨天在博愛廣場對外發表談話，指1925年3月12日，國父孫中山先生逝世時，台灣已淪為日本的殖民地長達30年。並指八年抗戰後，血淚斑斑，一直等到日本戰敗之後，台灣才終於結束了長達50年被殖民統治的厄運。戰後千瘡百孔的中國陷入了國共內戰，後來國民黨百萬部隊退守台澎金馬。「時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。」

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對於鄭麗文的談話表現，陳揮文昨天在YouTube頻道直播時，認為鄭麗文太過矯情，不斷哽咽、帶哭腔，他疑惑表示，打倒帝國主義、軍閥「這有什麼好哽咽的？」他認為現在鄭麗文是黨主席，又不是參加實境秀、演講比賽，應該用2、3分鐘簡短呈現談話可以了。

陳揮文還提到自己主觀的看法，像是鄭麗文在中山陵，以及黃國昌日前329在凱道的談話，他認為2人都在表演，用哽咽、哭腔、悲憤等情緒，試圖讓民眾感同身受，但這次鄭麗文拿捏跟收放的尺度不好，沒有必要這樣表演。陳揮文強調，鄭麗文與其講過去這些歷史，重點是國父孫中山所留下的東西，現在國民黨這些徒子徒孫，「你們有努力去實踐嗎？你們對得起國父嗎？反而說這些有的沒有的，簡直廢話連篇。」

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