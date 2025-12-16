四本土政黨組台灣前進陣線 宣示打造可信第三勢力

（記者陳志仁／台北報導）台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨今（16）日共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」，正式宣布組成跨黨派合作平台，並以彩色飛魚為聯盟的象徵，共同簽署行動綱領與承諾書；宣示整合本土第三勢力，從2026地方選舉出發，重建政治信任。

圖／台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨今（16）日共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」，四黨以彩色飛魚作為聯盟象徵。（時代力量提供）

台灣基進黨主席王興煥表示，「台灣前進」（Taiwan Go Go）之名，致敬1971年海外台獨前輩以「Go Go Taiwan」對抗威權的歷史行動；過去一年多來，本土在野政黨在主權、人權、民生與青年議題上持續並肩合作，面對九成民意拒絕中國統治，更有責任集結忠於台灣的力量，陣線成員已承諾2026年地方選舉選區不互相衝突，集中戰力，清楚劃定與親中勢力的界線。

時代力量黨主席王婉諭指出，台灣當前的危機在於政黨體系失衡，立法院陷入藍白反綠對立，真正能制衡的第三勢力付之闕如；強調，台灣需要的是有理念、理性與清廉的第三勢力，對外團結台灣、抵禦中國威脅，對內在中央與地方落實監督制衡，「台灣前進陣線」將從2026地方選舉出發，為人民提供不必含淚投票的選擇。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，成立於1996年的台灣綠黨是台灣歷史最悠久的第三勢力，近三十年來始終立場清楚，並願與理念相近夥伴合作；台灣前進陣線是歷經一年半磨合後的價值結盟，建立在共同價值上的深度合作，將共同推動縮減貧富差距、勞動與居住正義、性別平權及能源轉型，為2026地方選舉開創更具希望的民主新局，帶領台灣持續前進。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵直言，近年台灣政治最大的問題，不是沒有聲音，而是聲音愈來愈多，責任卻愈來愈少，陣線透過行動綱領與承諾書，讓權力受規範、合作可被檢驗，讓政治回到人民能信任的位置；首位加入的無黨籍公職、汐止湖興里里長郭書成也強調，基層公職需要夥伴同行，從地方扎根，凝聚理性且負責任的民主力量。

