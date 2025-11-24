四梯次活動大爆滿 山海圳烏山嶺水利古道健行活動圓滿閉幕

cnews124251124a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

宣傳山海圳國家綠道並振興楠西地方觀光，台南市政府農業局主辦烏山嶺水利古道健行活動，20至22日連續三天在曾文水庫溪畔遊樂區舉辦四梯次的「初冬，出動！」活動採報名制，每梯次接受一百名的民眾報名，最後還因太受歡迎報名踴躍而爆滿。活動在最後一批來自關廟及自善化火車站接駁而來的民眾，登頂折返出發點溪畔遊樂區畫上完美的句點，活動安排大受參加民眾好評，紛紛表示希望明年再來。

台南市農業局表示，「烏山嶺水利古道」是屬於山海圳國家綠道的一部分，全程從東口到西口共計4.2公里，烏山嶺水利古道西口登山口0k至1.9k為產業道路，1.9k至4.2k東口工作站為山徑，本次健行的安排是由東口進入，走山徑到至高點「第50號曾文水庫水準點」再返回東口，沿途自然景觀、動植物種類繁多。

今年活動每梯次分為四小隊進行，每小隊25人並配有3位資深的導遊陪伴，解說沿路的風景及背景故事，在折返點備有水及點心補充體能，下山後另備有便當及楠西當地知名的梅子雞湯，以及燕麥奶、雞精、贈品頭巾等供民眾取用，同時還有楠西當地的知名小農昇鋒蜂場準備金煌芒果做的情人果及蜂蜜、安公主果園的芭樂、以及梅嶺食品中心的梅子蜜餞給民眾品嘗。

特別的是，本次活動除了登山好友及一般民眾以外，還有收到來自台南的楠西國小、五甲國小、新營國小、以及關廟花園里帶隊團體報名，大部分的孩子都完成了整趟4.6公里的健行，連楠西區的區長何榮長都換上裝備陪著大家一起登頂。

台南市農業局表示，本次活動集合地點是位於經濟部水利署南區水資源分署的曾文水庫溪畔遊樂區，為昔日興建曾文水庫大壩時的骨材，經重新規畫後，目前已整建為親水遊憩、體能訓練、賞鳥觀景等多功旅的遊憩區，折返後的民眾表示，此處空氣好、停車方便、各樣設施齊備，是假日出遊踩點的好去處。

