四款熱門徠卡M鏡頭全新上市 價格、販售時間一次看

作為傳奇之作，徠卡M鏡頭以出眾的性能、精湛的工藝和標誌性的設計享譽全球。徠卡相機公司現推出四款設計獨特的M鏡頭，進一步拓展其產品組合：採用橄欖綠徠卡Safari設計的Summilux-M 35 f/1.4 ASPH.、Summilux-M 50 f/1.4 ASPH.和Summicron-M 28 f/2 ASPH.，以及亮面黑漆版經典款Summilux-M 50 f/1.4。

徠卡相機公司推出四款設計獨特的M鏡頭。

隨著三款徠卡Safari設計風格鏡頭的推出，徠卡延續了這一備受喜愛的經典設計傳承。該設計以醒目的色彩和經久耐用的啞光橄欖綠漆面為特色，與徠卡M11-P Safari相機堪稱天作之合。銀色鍍鉻版黃銅對焦撥桿、紅色英呎刻度以及白色測光刻度等設計細節，為鏡頭增添了獨特的時尚感。

Leica M Safari Summilux 35。

三款大光圈M鏡頭Summilux-M 35 f/1.4 ASPH.、Summilux-M 50 f/1.4 ASPH.和Summicron-M 28 f/2 ASPH.均具有擴展的最近對焦距離，是徠卡Safari版的一大特色。它們在性能和結構上與相應的標準型號完全一致，作為緊湊型廣角、紀實和標準焦距鏡頭，為攝影創作提供了極大的自由度與靈活性。

優雅的亮面黑漆一直是徠卡最受歡迎的外觀飾面之一，如今也賦予Summilux-M 50 f/1.4設計款獨特的外觀。這款經典大光圈鏡頭在拍攝時，能夠呈現出如詩如畫的散景和標誌性的徠卡外觀相得益彰，同時亮面黑漆飾面進一步突顯了其美學魅力。

Leica M Glossy Summilux 50。

隨著時間的推移，外觀漆面會逐漸形成獨特的銅綠效果，部分黃銅基材若隱若現，使每一枚經典款M鏡頭都能隨時間的流逝講述自己的故事。這款鏡頭還配有經典的圓形遮光罩，採用同款亮面黑漆，與鏡頭完美呼應。

Leica M Glossy Summilux 50。

徠卡Summilux-M 35 f/1.4 ASPH. Safari建議零售價為NTD 215,800元；徠卡Summilux-M 50 f/1.4 ASPH. Safari為NTD 175,000元；徠卡Summilux-M 50 f/1.4亮面黑漆版為NTD 148,000元。這三款特別版鏡頭現已於全球徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售。

Leica M Safari Summicron 28。

徠卡Summicron-M 28 f/2 ASPH. Safari將於2026年2月12日起在各大徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售。

